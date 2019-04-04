Лауреат «Оскара» Хит Леджер родился 40 лет назад

Актер Хитклифф Эндрю Леджер родился 4 апреля 1979 года в западноавстралийском городе Перт, в семье учительницы французского языка из Шотландии и горного инженера из семьи владельцев инженерно-литейного завода, известного во всей округе.
Родители будущего актера разошлись, когда мальчику было десять лет, и развелись на следующий год. Леджер стал жить вместе с матерью, однако продолжал общаться с отцом и поддерживать с ним хорошие отношения.
Увлечение актерской игрой началось еще в годы учебы в школе, где Леджер посещал театральную студию. Занятия в студии он совмещал с игрой в хоккей и танцами.
Когда пришло время делать выбор между этими занятиями, Леджер согласился возглавить школьную актерскую труппу. После окончания школы он переехал в Сидней в надежде на реализацию своего творческого потенциала как актера. Уже в 1991 году он получил небольшую роль в фильме «Clowning around», однако не был даже указан в титрах.
Только после участия в съемках сериала «Пот» актера пригласили на заметную роль в полнометражный фильм «Черная скала», премьера которого состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в 1997 году.
Эта роль не прошла незамеченной и в том же году Леджер получает главную роль в сериале «Рев», посвященном объединению кельтских кланов перед лицом угрозы со стороны римских легионеров. Сериал транслировался по телеканалу Fox.
Чтобы продвигаться дальше, актер нанял агента в Голливуде и уже в 1999 году получил благодаря этому роль в молодежной комедии «10 причин моей ненависти», вольной экранизации «Укрощения строптивой» Уильяма Шекспира.
Леджеру быстро надоел имидж красавчика, и он начал отбирать поступающие предложения внимательнее, рассчитывая на то, что ему удастся раскрыть другие грани своего таланта.
Такой возможностью стал для него фильм «Патриот», где Леджер сыграл вместе со своим земляком Мелом Гибсоном. Два австралийца исполнили роли отца и сына во времена войны за независимость в США.
Вслед за выходом «Патриота» в прокат пришло международное признание Леджера, которое позволило ему участвовать в самых разных проектах.
Леджер продолжил отдавать предпочтение историческим фильмам — почти подряд вышли комедийный фильм о средневековых рыцарских турнирах «История рыцаря» и картина о британском офицере пехотного полка Королевской армии в Судане в 1884—1885 годах «Четыре пера».
Актер не уставал расширять свой арсенал и повышать квалификацию и стал браться за неоднозначные и непростые в своем воплощении роли. Так, в фильме «Бал монстров» он сыграл члена семьи потомственных палачей, который совершает самоубийство.
В 2003 году вышел фильм «Банда Келли», где Леджер сыграл главную роль — культового грабителя и народного героя Австралии конца XIX века, который прославился тем, что раздавал полученные разбойным путем у банков деньги и сжигал закладные, которые там находил.
Несколькими месяцами позже состоялась премьера мистического фильма «Пожиратель грехов». По сюжету, герой в исполнении Леджера занимался расследованием убийства, связанного с еретическим ритуалом, позволяющему грешникам попадать в рай.
Настоящий взлет карьеры Леджера пришелся на 2005 год, когда вышло сразу четыре фильма с его участием, серьезно отличающиеся друг от друга по настроению и жанру.
Среди них оказался фильм-байопик, посвященный легендарному любовнику Джакомо Казанове, сказочная лента культового режиссера Терри Гиллиама «Братья Гримм» о вымышленных приключениях двух немецких сказочников, а также картина «Короли Догтауна», где актер сыграл торговца досками для серфинга.
Большой скандал вызвал выход фильма «Горбатая гора» режиссера Энга Ли, где Леджер сыграл ковбоя нетрадиционной ориентации вместе с Джейком Джилленхолом. Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, эта работа была удостоена Золотого льва на Венецианской кинофестивале, а также завоевала премию американской киноакадемии «Оскар» в категориях «лучший режиссер», «лучший адаптированный сценарий» и «лучший саундтрек».
Несмотря на внушительные достижения, Леджер продолжил усиленно работать над собой как профессионал и сниматься в сложных ролях.
Одной из его последних ролей стал наркоман Дэн в фильме «Кэнди» 2006 года.
Поздние роли Леджера отличаются особенной комплексностью. В последнем фильме, вышедшем на экраны при его жизни, «Меня там нет», он вместе с ансамблем других знаменитостей сыграл одно из альтер-эго певца и лауреата Нобелевской премии Боба Дилана.
После съемок в вольном фильме о живом американском классике Леджер принял предложение сыграть главную роль в своей жизни — злодея Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Критики и зрители сошлись в высочайшей оценке его актерской игры и отметили неподдельный ужас, который вселял злодей в исполнении Леджера.
По словам самого режиссера, актер проявил огромное трудолюбие при подготовке, разработал характерную для Джокера манеру разговаривать и вжился в эту роль. За нее актер был посмертно удостоен «Оскара».
До сих пор существует мнение, что роль Джокера стала для Леджера роковой. Чтобы вжиться в роль злодея, актер порой шел на совсем экстремальные вещи, которые отразились на его психическом состоянии. Леджер действительно очень ответственно подошел к своей роли и в какой-то момент сам превратился в Джокера.
Последним проектом с участием Леджера, который вышел на экраны стал еще один фильм Терри Гиллиама — «Воображариум доктора Парнаса». Так как актер совершил самоубийство во время съемок, работавшей над фильмом команде пришлось искать решение, чтобы картина вышла на экраны. Для того, чтобы заменить его одного создателям потребовались Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл, исполнившие на этот раз альтер-эго героя самого Леджера.