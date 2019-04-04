Каждый пятый человек в мире преждевременно умирает из-за неправильного питания
Неверно сбалансированный рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек, утверждается в авторитетном исследовании, опубликованном научным журналом Lancet.
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Ученые выяснили, что неправильное питание представляет больший риск для жизни, чем курение — и на сегодняшний день является причиной каждой пятой смерти в мире.
Больше всего укорачивает продолжительность жизни соль, где бы они ни содержалась — в хлебе, в соевом соусе или в готовых блюдах.
При этом, по словам исследователей, их работа посвящена не проблеме ожирения, а плохой диете, которая вредит сердцу и может стать причиной возникновения рака.
Наиболее авторитетным источником оценки причин смерти людей по всему миру считается исследовательская программа «Глобальное бремя болезней».
Нынешнее исследование учитывало особенности питания в разных странах, чтобы выяснить, как они влияют на продолжительность жизни.
Опасным считается рацион, в котором:
Чрезмерное количество соли — 3 млн смертей
Недостаток цельнозерновых продуктов — 3 млн смертей
Недостаток фруктов — 2 млн смертей
К числу других серьезных факторов, способствующих преждевременной смерти, также относится практически полное отсутствие в рационе орехов, семян, овощей, а также жирных кислот омега-3, содержащихся в морепродуктах, и клетчатки.
«По нашим наблюдениям, питание является одним из основных определяющих факторов в вопросе здоровья в мире. Оно имеет огромное значение», — рассказал Би-би-си директор института показателей и оценки здоровья при университете Вашингтона Кристофер Маррей.
Как может еда убить человека?
Из 11 млн смертей, связанных с неправильно сбалансированным рационом, около 10 млн — результат сердечно-сосудистых заболеваний, что дополнительно подчеркивает опасность чрезмерного употребления соли.
Избыток соли ведет к повышению артериального давления, а это, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечного приступа или инсульта.
Соль является неотъемлемой частью многих блюд | Источник:GETTY IMAGES
Соль также может влиять на сердце и кровеносные сосуды напрямую, что приводит к сердечной недостаточности.
Цельные зерна, фрукты и овощи оказывают противоположный эффект. Они помогают работе сердца и снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
К другим заболеваниям, также возникающим в результате плохого питания и ведущим к преждевременной смерти, относят рак и сахарный диабет второго типа.
Как обстоят дела в мире со здоровым питанием?
Идеальных стран по этому показателю нет. Разные государства отдают предпочтения тем или иным аспектам благоприятного для здоровья рациона, но основной вопрос в том, как обстоит ситуация с соблюдением правил здорового питания в мире в целом.
Источник:BBC
Орехи и семена
Согласно исследованию, в рационе большинства жителей мира больше всего не хватает орехов и семян.
Внимательные читатели наверняка помнят, что эти продукты упоминались в разработанной учеными диете для населения планеты, которая могла бы сохранить жизни, спасти планету и накормить 10 млрд человек.
Так почему мы не грызем их каждый день?
«Сложилось мнение, что это такие наполненные энергией пакетики, от которых легко набрать вес. На самом деле в них содержатся полезные жиры. Кроме того, многие попросту не рассматривают эту еду как обязательный элемент ежедневного рациона. Тут нужно учитывать и высокую стоимость этих продуктов», — говорит преподаватель Кембриджского университета Нита Форухи.
Орехи следует регулярно включать в рацион
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Разве не сахар и мясо — самые вредные продукты?
Споры о том, что хуже — чрезмерное употребление жира или сахара, а также связь между употреблением красного и переработанного мяса с появлением рака последние годы часто мелькают в новостях.
Это действительно опасные факторы, как мы и демонстрируем в исследовании, но по сравнению с недостаточным употреблением цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семян и овощей эта проблема менее актуальна.
Кристофер Маррей
Директор института показателей и оценки здоровья при университете Вашингтона
В исследовании также говорится, что по всему миру зафиксировано избыточное употребление газированных напитков.
Ученые полагают, что настало время сменить направленность кампаний, пропагандирующих здоровый образ жизни: и не обсуждать количество жира и сахара, а сделать основной упор на пользе здоровой еды.
Вкусная, но вредная пища
В среднем плохое питание сокращает продолжительность жизни на два года, выяснили исследователи.
Однако, по словам Маррея, это лишь среднестатистический показатель, и на самом деле вопрос, который должен задать себе каждый, должен звучать так: «Умру ли я в 50 лет от сердечного приступа? Или — умру ли я в 40 с чем-то от рака, причина которого в плохом питании?».
Есть ли страны, где все со здоровым питанием хорошо?
Средиземноморские страны — в частности, Франция, Испания и Израиль — отличаются крайне низкой смертностью, связанной с неправильным питанием.
Противоположная ситуация сложилась в странах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии.
В Израиле самый низкий показатель смертности, связанной с неправильным питанием — 89 случаев на 100 тысяч человек ежегодно.
В Узбекистане этот показатель самый высокий — 892 случая смерти на 100 тысяч человек ежегодно.
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Существует любопытное различие между потреблением соли в Японии и Китае.
Национальная китайская кухня изобилует блюдами с соевым и другими соусами, в которых содержится огромное количество соли.
Но из-за растущей популярности готовых блюд количество потребляемой соли продолжает расти. В стране самые высокие в мире показатели смертности, связанной с повышенным содержанием соли в рационе.
«Япония интересна тем, что лет 30−40 назад там, как и в Китае, в больших количествах употребляли соль, — рассказывает Маррей. — Соль и сейчас остается большой проблемой, но ее потребление заметно снизилось. При этом диета японцев богата продуктами — например, овощами и фруктами, — которые предохраняют от появления сердечных заболеваний».
В азиатских странах популярен соевый соус
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Как обстоят дела в Британии?
Британия отстает от таких стран, как Франция, Дания и Бельгия.
Основная причина — в недостаточном содержании в рационе цельных зерен, фруктов, овощей, орехов и семян.
По данным исследования, 14% смертей в Британии происходят из-за плохой диеты. Это 127 случаев на 100 тысяч человек.
Что делать?
«Качество рациона имеет большое значение, независимо от веса человека, — сказал Маррей. — Прежде всего необходимо увеличить потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семян и овощей, а также сократить количество потребляемой соли».
В Британии ведется кампания, направленная на увеличение в рационе доли овощей и фруктов. Она называется «Пять в день» и предусматривает ежедневное употребление в пищу как минимум пяти порций фруктов и овощей.
Однако, согласно подсчетам, в бедных странах такая диета «съедала» бы 52% среднего семейного дохода.
Люди могут выбирать здоровый образ жизни, если у них будет достаточно информации и достаточно средств для этого. Но если магазины будут продавать вредные продукты по акции «два по цене одного», то все доводы окажутся бесполезны. Крайне необходимы недорогие варианты еды, полезные для здоровья.
Нита Форухи
Преподаватель Кембриджского университета
Маррей и Форухи единодушны в том, что необходимо сместить акцент с вредных компонентов (жир, сахар, соль) на объяснение того, какая пища полезна.
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