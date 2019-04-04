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20:33 (мск), источник: Известия

В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Снос частных домов в родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) вызван процессом урбанизации, заявил министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Источник: РИА "Новости"

«Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию», — сказал чиновник, его слова приводит РБК в четверг, 4 апреля.

Он уточнил, что домовладения переносятся или демонтируются с оформлением документов для дальнейшей выплаты.

Как пояснил министр, подобная практика существует везде. В качестве примера он привел Бостон и Нью-Йорк, где, по его словам, для создания парков и диснейлендов «сотни, тысячи домов демонтировали и перенесли в другие места».

«Чем Центарой не Нью-Йорк?» — задался риторическим вопросом Умаров.

Центарой — село в Курчалоевском районе Чечни. Населенный пункт расположен по обоим берегам реки Мичик, в 52 км к юго-востоку от Грозного. По данным на 2018 год, в нем проживают более 8,5 тыс. человек.

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