В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова

«Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию», — сказал чиновник, его слова приводит РБК в четверг, 4 апреля.
Он уточнил, что домовладения переносятся или демонтируются с оформлением документов для дальнейшей выплаты.
Как пояснил министр, подобная практика существует везде. В качестве примера он привел Бостон и Нью-Йорк, где, по его словам, для создания парков и диснейлендов «сотни, тысячи домов демонтировали и перенесли в другие места».
«Чем Центарой не Нью-Йорк?» — задался риторическим вопросом Умаров.
Центарой — село в Курчалоевском районе Чечни. Населенный пункт расположен по обоим берегам реки Мичик, в 52 км к юго-востоку от Грозного. По данным на 2018 год, в нем проживают более 8,5 тыс. человек.