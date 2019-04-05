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00:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации

Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook

Феминистка уточнила, что надзорный орган вызывает ее «на допрос за то, что мы дискриминируем мужчин».

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7 марта, накануне Международного женского дня активисты молодежного проекта «Сеть» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео. Напоследок одному из них распылили в глаза газовый баллончик.

В ответ на вторжение в «Симону» феминистки устроили акцию у стен Дворца бракосочетаний на Английской набережной. Подаренные тюльпаны использовали для импровизированной «могилы патриархата», которую подпирал макет вырванного «с мясом» мужского полового органа.

«Симона» открылась в феврале. Днем кофейня работает в режиме male-free, мужчины могут попасть туда только во время вечерних мероприятий.

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