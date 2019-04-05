Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации
Основательницу петербургского
Основательницу петербургского
Феминистка уточнила, что надзорный орган вызывает ее «на допрос за то, что мы дискриминируем мужчин».
7 марта, накануне Международного женского дня активисты молодежного проекта «Сеть» обставили
В ответ на вторжение в «Симону» феминистки устроили акцию у стен Дворца бракосочетаний на Английской набережной. Подаренные тюльпаны использовали для импровизированной «могилы патриархата», которую подпирал макет вырванного «с мясом» мужского полового органа.
«Симона» открылась в феврале. Днем кофейня работает в режиме