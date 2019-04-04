Алкоголь продолжает разрушать мозг как минимум полтора месяца после того, как вы бросили пить
К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии.
К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии.
Пагубное воздействие алкоголя на мозг продолжается еще по меньшей мере несколько недель после последнего употребления. К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии, сообщает BBC.
Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга, ученые обнаружили, что нервные клетки продолжают деградировать даже через шесть недель после полного отказа от употребления спиртного.
Никто поверить не мог, что в условиях полного отсутствия алкоголя, вызванные им нарушения в мозгу будут прогрессировать.
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Чтобы лучше понять природу этих изменений, эксперимент провели на крысах. Приучив их к употреблению спиртного, ученые перестали давать им алкоголь — но продолжили наблюдать за продолжающимися дегенеративными изменениями в мозгу животных.
Больше всего пострадали две части мозга: мозолистое тело (оно соединяет друг с другом большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и функционирование долгосрочной памяти.
Более ранние исследования уже показывали, что чрезмерное употребление алкоголя наносят гиппокампу серьезный вред. Этот участок мозга уменьшается в размерах, что приводит к проблемам как с запоминанием, так и с извлечением уже хранящейся в мозгу информации.
Однако до сегодняшнего дня было неизвестно, возвращается ли гиппокамп к нормальному функционированию после того, как человек полностью отказывается от алкоголя.
Судя по результатам нынешнего исследования, спиртное продолжает оказывать негативное влияние на мозговую активность даже через шесть недель полного воздержания от употребления алкоголя — а возможно, и намного дольше.