Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Андрей Аршавин отметил с дочкой ее день рождения
Эмилия Кларк блистала на красной дорожке в пышном платье
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
У границ Украины начался бунт
У США появился враг пострашнее России
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Корчевников раскрыл свою страсть к Берсеневой
Раскрыто, кто «окольцевал» мать 5 детей Порошину
Бритни Спирс месяц проведет в психиатрической больнице
Киркоров вышел в свет с молодой возлюбленной и произвел фурор
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
16Умер режиссер Георгий Данелия
16Выборы президента Украины
23:15 (мск), источник: BFM.ru

Алкоголь продолжает разрушать мозг как минимум полтора месяца после того, как вы бросили пить

К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии.

Источник: AP 2019

Пагубное воздействие алкоголя на мозг продолжается еще по меньшей мере несколько недель после последнего употребления. К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии, сообщает BBC.

Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга, ученые обнаружили, что нервные клетки продолжают деградировать даже через шесть недель после полного отказа от употребления спиртного.

Никто поверить не мог, что в условиях полного отсутствия алкоголя, вызванные им нарушения в мозгу будут прогрессировать.
Сантьяго Каналс
ведущий автор исследования, профессор Университета Барселоны

Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее госпитализированных из-за чрезмерного употребления спиртного, исследователи обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения — несмотря на то, что те уже несколько недель не употребляли ни капли алкоголя.

Читайте также
Каждый пятый человек в мире преждевременно умирает из-за неправильного питания

Чтобы лучше понять природу этих изменений, эксперимент провели на крысах. Приучив их к употреблению спиртного, ученые перестали давать им алкоголь — но продолжили наблюдать за продолжающимися дегенеративными изменениями в мозгу животных.

Больше всего пострадали две части мозга: мозолистое тело (оно соединяет друг с другом большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и функционирование долгосрочной памяти.

Более ранние исследования уже показывали, что чрезмерное употребление алкоголя наносят гиппокампу серьезный вред. Этот участок мозга уменьшается в размерах, что приводит к проблемам как с запоминанием, так и с извлечением уже хранящейся в мозгу информации.

Однако до сегодняшнего дня было неизвестно, возвращается ли гиппокамп к нормальному функционированию после того, как человек полностью отказывается от алкоголя.

Судя по результатам нынешнего исследования, спиртное продолжает оказывать негативное влияние на мозговую активность даже через шесть недель полного воздержания от употребления алкоголя — а возможно, и намного дольше.

 Совладелица S7 Наталия Филева разбилась на самолете в Германии
Вам отказано: кому не дадут ипотеку?
Мэтр лирической комедии: чем запомнился Георгий Данелия
Кудрин взялся за ведомство скандального министра
Ливийский фельдмаршал Хафтар приказал армии наступать на Триполи
МИД ответил сравнившему Сталина с Гитлером и ИГ главе НАТО
Королева Елизавета наказала Меган Маркл за тягу к роскоши
Статья о суперспособностях российского спецназа вызвала скандал
Вернувшаяся от Орсера к Тутберидзе фигуристка сравнила тренеров
Спорт
«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым» На последней минуте четвертого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ произошла массовая драка между хоккеистами
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Новая Lada «для экономных»: продажи начались В автосалонах марки Lada стартовали продажи новой двухтопливной модели — Largus CNG
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото) Мамы со всех уголков страны прислали в редакцию Дети Mail.ru фотографии еды, которую им давали в роддоме
Леди
Стриженова обеспокоила фанатов стремительным похудением Телеведущая продолжает терять вес.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь