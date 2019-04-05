Обама рассказал, как на него повлияло президентство
БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/ — По словам бывшего главы Белого дома, после ухода с поста некоторым вещам ему пришлось учиться с самого начала.
БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/ — По словам бывшего главы Белого дома, после ухода с поста некоторым вещам ему пришлось учиться с самого начала.
Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина. Об этом он заявил в четверг вечером во время выступления в Кельне.
«Я должен был сам себе готовить кофе. Я вообще не знал, как работает [кофейная] машина», — отметил Обама.
По его словам, некоторым вещам ему буквально пришлось учиться с самого начала. Причем первый приготовленный им самим после ухода с высшего государственного поста в США кофе получился невкусным, признал Обама.
Касаясь президентства, он сравнил главу Белого дома с капитаном большого корабля. «Можно не крутить руль, и внезапно он поворачивает в обратную сторону», — заметил Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год.
В пятницу у него в Берлине запланирована встреча с, как он сам выразился, «подругой» — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.
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