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05:12 (мск), источник: ТАСС

Обама рассказал, как на него повлияло президентство

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/ — По словам бывшего главы Белого дома, после ухода с поста некоторым вещам ему пришлось учиться с самого начала.

Источник: AP 2019

Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина. Об этом он заявил в четверг вечером во время выступления в Кельне.

«Я должен был сам себе готовить кофе. Я вообще не знал, как работает [кофейная] машина», — отметил Обама.

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По его словам, некоторым вещам ему буквально пришлось учиться с самого начала. Причем первый приготовленный им самим после ухода с высшего государственного поста в США кофе получился невкусным, признал Обама.

Касаясь президентства, он сравнил главу Белого дома с капитаном большого корабля. «Можно не крутить руль, и внезапно он поворачивает в обратную сторону», — заметил Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год.

В пятницу у него в Берлине запланирована встреча с, как он сам выразился, «подругой» — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

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