Названы самые популярные имена в России
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.
По данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016−2018 годы, самым популярным именем в стране стал Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах.
На втором месте — Александр. Это имя сыновьям чаще остальных давали в десяти регионах, в том числе в Москве и
Новорожденных девочек чаще всего называли именем София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (10 регионов) и Виктория (9).
Среди самых популярных имен в регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), а у мальчиков — Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).