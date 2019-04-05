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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные имена в России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. RT составил рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России.

Источник: РИА Новости

По данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016−2018 годы, самым популярным именем в стране стал Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах.

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На втором месте — Александр. Это имя сыновьям чаще остальных давали в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (10 регионов) и Виктория (9).

Среди самых популярных имен в регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), а у мальчиков — Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).

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