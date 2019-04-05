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10:44 (мск), источник: RTVi

Богатейший человек мира оставил бывшей супруге четверть доли в Amazon по условиям развода

Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос договорился с бывшей женой Маккензи Безос об условиях раздела имущества, по которым бизнесмен передал ей четверть своей доли в компании. Об этом Маккензи Безос 4 апреля написала в твиттере.

Источник: Reuters

Маккензи Безос передала бывшему мужу право голоса на ее пакет акций. Бывшая жена бизнесмена также уточнила, что отказывается претендовать на долю в других активах мужа, например, газете Washington Post и компании Blue Origin.

Телеканал CNN сообщил, что до развода Безос владел 16% акций Amazon. Это значит, что его бывшая жена получила долю в компании в 4%.

Рыночную стоимость пакета акций Маккензи Безос оценили в $35 млрд. Это делает бывшую жену миллиардера одной из самых богатых женщин в мире.

В соглашении между бывшими супругами также говорится, что если Маккензи Безос захочет продать свою долю в Amazon, то потенциальный покупатель должен заключить соглашение с Джеффом Безосом и передать ему право голоса по акциям.

Новость
Кто «заказал» Джеффа Безоса?

В январе 2019 года основатель Amazon объявил, что они с женой решили развестись после 25 лет брака, но сохранят дружеские отношения. Супруги воспитывают троих родных сыновей и приемную дочь. В феврале Безос обвинил американский таблоид National Enquirer в шантаже, поскольку издание собиралось опубликовать его личные фотографии, в частности, в обнаженном виде и с предполагаемой любовницей Лорен Санчес. До этого телеканал CNN сообщил, что журналисты National Enquirer нашли факты того, что Безос изменяет жене. Это якобы и стало причиной развода.

В конце марта консультант по кибербезопасности Гэвин де Беккер, который расследовал утечку фотографий со смартфона Безоса, сказал, что телефон основателя Amazon взломали власти Саудовской Аравии. Газета Washington Post, которая принадлежит бизнесмену, много пишет о режиме в королевстве после убийства своего колумниста, саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи).

Тайна убийства саудовского журналиста
2 апреляДети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца
31 мартаThe Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи
14 мартаСМИ: Интерпол выдал международные ордера на арест 20 саудовцев по делу Хашкаджи

В марте 2019 года журнал Forbes назвал Безоса самым богатым человеком в мире. Его состояние оценили в $131 млрд. Агентство Bloomberg уточнило, что после развода бизнесмен, вероятно, сохранит за собой первое место в рейтинге. Сейчас 12% акций Amazon, которые остались у бизнесмена, оценивают в $107 млрд, еще $4 млрд стоит доля бизнесмена в Washington Post и Blue Origin.

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