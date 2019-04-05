Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
В месте взрыва должен был образоваться кратер, образцы грунта из которого «Хаябуса» попытается взять в июне.
В месте взрыва должен был образоваться кратер, образцы грунта из которого «Хаябуса» попытается взять в июне.
В 04:56 по московскому времени японская автоматическая станция «Хаябуса 2» снизилась над поверхностью астероида Рюгу и сбросила на него бомбу с высоты около 500 метров. После этого она удалилась на безопасное расстояние, чтобы ее не задело осколками от взрыва. В 05:36 бомба должна была взорваться, создав кратер на астероиде. Об успехе детонации судить можно будет к концу апреля, а через два месяца «Хаябуса» вернется к месту взрыва, чтобы собрать образцы грунта, которые обнажил взрыв.
За происходящим в центре управления полетом «Хаябусы-2» можно было наблюдать в прямом эфире, а сейчас можно ознакомиться с записью трансляции.
Цель операции SCI (Small
Точный эффект от подобного события крайне сложно предсказать — мы не так много знаем об астероидах, чтобы предсказывать «реакцию» Рюгу на взрыв бомбы; это и делает подобную операцию крайне интересной для исследователей. Ничего подобного прежде никогда не предпринималось. Даже возможные диаметры кратера разнятся от нескольких метров до нескольких десятков — хотя большинство моделей предсказывают, что он должен быть около 10 метров. Глубина же составит
Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу в районе кратера Колобок — это
Сброшенная бомба должна была взорваться на некоторой дистанции от поверхности, «выстрелив» струей газа в Рюгу медной панелью. Поскольку в составе самого астероида меди нет, любые частички, что впоследствии могут попасть в грунтосборник «Хаябусы», можно будет однозначно идентифицировать как чужеродные (по той же причине в прошлый раз станция стреляла в астероид танталовой пулей).
Бомба должна была взорваться
За взрывом станция наблюдала при помощи специальной камеры, которую она «подвесила» неподалеку, сама скрывшись от взрыва за горизонт Рюгу. Перед началом операции она также сделала снимки поверхности, чтобы можно было точно увидеть, как именно изменился «взорванный» ландшафт.
Как минимум две недели станция будет оставаться в безопасной позиции за горизонтом от точки взрыва, давая обломкам и пыли улечься и/или выйти на орбиту Рюгу. После этого она вернется на позицию, где находилась все это время, сопровождая астероид в его движении вокруг Солнца. Возвращение к кратеру Колобка запланировано на июнь. За это время руководство миссии примет решение, совершать ли вторую посадку на поверхность Рюгу, дабы собрать новые образцы грунта.