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10:24 (мск), источник: Чердак

Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу

В месте взрыва должен был образоваться кратер, образцы грунта из которого «Хаябуса» попытается взять в июне.

Источник: AP 2019

В 04:56 по московскому времени японская автоматическая станция «Хаябуса 2» снизилась над поверхностью астероида Рюгу и сбросила на него бомбу с высоты около 500 метров. После этого она удалилась на безопасное расстояние, чтобы ее не задело осколками от взрыва. В 05:36 бомба должна была взорваться, создав кратер на астероиде. Об успехе детонации судить можно будет к концу апреля, а через два месяца «Хаябуса» вернется к месту взрыва, чтобы собрать образцы грунта, которые обнажил взрыв.

За происходящим в центре управления полетом «Хаябусы-2» можно было наблюдать в прямом эфире, а сейчас можно ознакомиться с записью трансляции.

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Цель операции SCI (Small Carry-on Impactor experiment) — получить эмпирические данные о том, каким эффектом обладают на астероиды типа Рюгу (а это крайне распространенный тип астероидов С-класса) события импактного типа: т.е., например, столкновения с другими небесными телами. Энергия взрыва известна ученым, поэтому они могут экстраполировать полученные данные. Кроме того, «Хаябуса-2» сможет собрать образцы более глубоких слоев астероида, которые были ей недоступны в ходе предыдущей операции по забору грунта.

Точный эффект от подобного события крайне сложно предсказать — мы не так много знаем об астероидах, чтобы предсказывать «реакцию» Рюгу на взрыв бомбы; это и делает подобную операцию крайне интересной для исследователей. Ничего подобного прежде никогда не предпринималось. Даже возможные диаметры кратера разнятся от нескольких метров до нескольких десятков — хотя большинство моделей предсказывают, что он должен быть около 10 метров. Глубина же составит где-то 1/10 от диаметра, насколько можно судить по средним пропорциям всех известных нам кратеров на небесных телах.

Бомба была сброшена в квадрат на экваторе Рюгу в районе кратера Колобок — это где-то в 300 метрах от локации, где станция прежде высаживала на астероид французско-немецкий спускаемый аппарат MASCOT.

Снимок Рюгу, сделанный в ходе снижения «Хаябусы 2» к месту бомбардировки (слева) и целевой регион с отмеченным синей окружностью предполагаемым местом кратера | Источник: JAXA

Сброшенная бомба должна была взорваться на некоторой дистанции от поверхности, «выстрелив» струей газа в Рюгу медной панелью. Поскольку в составе самого астероида меди нет, любые частички, что впоследствии могут попасть в грунтосборник «Хаябусы», можно будет однозначно идентифицировать как чужеродные (по той же причине в прошлый раз станция стреляла в астероид танталовой пулей).

Бомба, которая была взорвана над астероидом Рюгу (справа) и ее кожух (слева) | Источник: JAXA

Бомба должна была взорваться где-то на высоте между 100 и 200 метров, разогнав медную панель до 2 км/с. По оценкам ученых, деформировалась от взрыва еще в полете, приняв выгнутую форму, подобную шлему или тазу. На тестах детонация SCI выглядела так (осторожно, звук в видео очень громкий):

Во время загрузки произошла ошибка.

За взрывом станция наблюдала при помощи специальной камеры, которую она «подвесила» неподалеку, сама скрывшись от взрыва за горизонт Рюгу. Перед началом операции она также сделала снимки поверхности, чтобы можно было точно увидеть, как именно изменился «взорванный» ландшафт.

Как минимум две недели станция будет оставаться в безопасной позиции за горизонтом от точки взрыва, давая обломкам и пыли улечься и/или выйти на орбиту Рюгу. После этого она вернется на позицию, где находилась все это время, сопровождая астероид в его движении вокруг Солнца. Возвращение к кратеру Колобка запланировано на июнь. За это время руководство миссии примет решение, совершать ли вторую посадку на поверхность Рюгу, дабы собрать новые образцы грунта.

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