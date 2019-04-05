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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав хочет запретить призывы к отказу от прививок

Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Источник: РИА "Новости"

Под призывом к отказу от вакцинации в законопроекте понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации». По словам Яковлевой, за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность.

Она подчеркнула, что через СМИ, интернет и религиозные секты «наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной». «Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере», — указано в ответе первого заместителя министра на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля.

Напомним, в январе ВОЗ составила ежегодный список угроз здоровью человечества. В него впервые вошел отказ от прививок. С отказом от вакцинации связан, среди прочего, рост заболеваемости корью.

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