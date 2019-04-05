Минздрав хочет запретить призывы к отказу от прививок
Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Под призывом к отказу от вакцинации в законопроекте понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации». По словам Яковлевой, за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность.
Она подчеркнула, что через СМИ, интернет и религиозные секты «наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной». «Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и