Израильский космический аппарат прислал первые фотографии обратной стороны Луны
Он сделал их в ходе вчерашних маневров, выходя на орбиту естественного спутника Земли.
Он сделал их в ходе вчерашних маневров, выходя на орбиту естественного спутника Земли.
Компания SpaceIL этим утром показала два снимка, сделанные аппаратом «Берешит» вчера в то время, как он закреплялся на эллиптической орбите Луны. На одном из снимков поверхность обратной стороны Луны, на другом — фрагмент Луны диска и Земля в отдалении.
Вчера, в 17:26 по московскому (и израильскому) времени, частный израильский лунный аппарат «Берешит» успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли. Через неделю, 11 апреля, аппарат попытается совершить мягкую посадку на Луну, в случае успеха сделав Израиль четвертой страной, которой Луна покорилась.
Прямо сейчас «Берешит» находится на элиптической орбите Луны, постепенно стабилизируя ее витки. Через несколько дней его орбита должна стать круговой, он будет держаться на расстоянии около 250 километров над поверхностью.
В ходе маневрирования аппарат сделал несколько снимков Луны, которые передал на Землю. Их сегодня опубликовал
Зонд продолжает свое путешествие уже больше месяца, хотя предыдущие лунные миссии добирались до места назначения на порядки быстрее. Создатели «Берешита» избрали экономичный вариант сближения с естественным спутником Земли: перед тем, как выйти на орбиту Луны, аппарат совершил несколько околоземных гравитационных маневров.
«Берешит» совершит мягкую посадку и проработает на Луне два дня. Аппарат изначально создавался в рамках конкурса Lunar Xprize. Конкурс был прерван весной прошлого года, так и не объявив победителя. Недавно организаторы конкурса, впрочем, объявили, что, несмотря на то что конкурс был прерван, они все равно выплатят SpaceIL миллион долларов, если те успешно прилунят свой аппарат (если бы израильтяне успели сделать это в срок, эта сумма, согласно условиям конкурса, составила бы 30 млн).
Часть своей научной программы аппарат начнет выполнять уже сейчас: на борту «Берешита» находится магнитометр, который начнет измерять напряженность магнитного поля Луны уже на орбите. Кроме магнитометра «Берешит» также оснащен несколькими фотокамерами, а на его корпусе закреплены уголковые отражатели, ориентированные перпендикулярно друг другу. Направив на них лазерный луч, можно будет по задержке его возвращения точно оценить расстояние между источником света и аппаратом на поверхности Луны.