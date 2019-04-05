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12:22 (мск), источник: Газета.Ру

Диетологи определили самый вредный суп в России

Диетологи рассказали о самых полезных и самых вредных супах, которые входят в рацион питания россиян. Советы специалистов приурочены к Международному дню супа, отмечаемому 5 апреля: сегодня мы, наконец, узнали, что наносит вред здоровью россиян.

Источник: CC0/ivabalk

Российские диетологи рассказали о том, какие супы, распространенные в отечественной кулинарной традиции, наиболее полезны, а какие нужно есть с большой осторожностью. Этой информацией поделилось РИА «Новости».

Как выяснилось, лучше всего для здоровья выбирать легкие овощные супы.

«Основа питания во всех клиниках — это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ», — рассказала агентству врач диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Это подтвердил и врач-гастроэнтеролог той же клиники кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко: он объяснил, что при варке овощей в бульон попадают микроэлементы — в частности, полезные для желудка и кишечника калий и магний.

Самым вредным супом оказалась сборная мясная солянка, которая варится из нескольких видов мяса с добавлением соленых огурцов, оливок и копченостей.

Суп, приготовленный таким образом, оказывается слишком жирным, а солености и копчености усиливают его вред для людей, страдающий сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и ожирением.

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А вот людям, которых беспокоят проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно нужно избегать супов грибных, несмотря на весь их вкус и аромат. «Если здоровье скомпрометировано, то для больных гастроэнтерологического профиля применение грибного супа не рекомендуется, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта, — объясняет Владимир Пилипенко. — И если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией».

Опрос был приурочен к Международному дню супа, который отмечается 5 апреля — в этот день нелишне напомнить, что супы составляют основу рациона жителей многих стран, особенно России.

Отечественные диетологи настаивают на том, что есть супы — необходимо.
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«В целом, суп не то что желателен — а обязателен для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым и бодрым», — считает доктор Пилипенко.

Польза и вред супов, которые готовятся на мясном или курином бульоне, — предмет жарких споров диетологов разных стран. Например, сторонники палеодиеты, превозносят полезные свойства бульонов из костей — они полагают, что именно ими питались первобытные люди, пищевым привычкам которых пытаются следовать сторонники этой диеты. Многие считают, что при длительной варке костей — например, говяжьих — в воду переходит коллаген, полезный для укрепления костей и связок. Однако это, скорее, миф: в процессе пищеварения белки распадаются на отдельные аминокислоты, и коллаген в кости и связки не попадает.

Особенное внимание уделяется куриному бульону. На Западе, в частности, его считают лучшим средством от простуды — в США куриный суп и вовсе называют «еврейским пенициллином».

И действительно, есть некоторые основания считать, что отвар из курицы может помочь облегчить состояние простуженного человека — правда, на вирусы он все равно не влияет. Однако аминокислота цистеин, которая содержится в бульоне из курицы, разжижает мокроту, которая образуется в бронхах при воспалении, что помогает откашливаться. Кроме того, куриный бульон оказывает общеукрепляющее воздействие и дает организму силы бороться с недомоганием.

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И все же прозрачная куриная лапша полезна не всем. Бульонов следует избегать тем, кто страдает язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, гиперацидным (то есть с повышенной выработкой соляной кислоты) гастритом, острым панкреатитом. Дело в том, что бульон стимулирует выработку пищеварительных ферментов и может вызвать изжогу у людей с подобными недугами.

Избегать бульонов стоит и людям, страдающим мочекаменной болезнью или подагрой. Из-за того, что у них нарушен обмен веществ, в организме у таких пациентов пурины, содержащиеся в бульоне, откладываются в виде уратов, то есть остроконечных солей мочевой кислоты.

Вред бульона, конечно, можно уменьшить. Для этого нужно выбирать для варки мясо цыплят или нежирные части курицы (например, грудку). А кроме того, можно использовать известный всем вдумчивым хозяйкам способ уменьшения жирности бульона — сливать первую воду.

Во вторичном бульоне оказывается довольно мало жира и азотистых веществ. Кроме того, сливая первую воду, мы избавляемся от радионуклидов, антибиотиков, нитратов, гормонов и других стимуляторов роста, попадающих в курицу из корма и воды. Вторичные бульоны предпочтительны и для мясных супов. И только вред сборной мясной солянки снизить никак не удастся, потому что без соленостей и копченостей это будет совсем другое блюдо.

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