Язык жестов, или Давай, до свидания
Что на самом деле значат наши жесты и почему в разных культурах они могут отличаться.
Что на самом деле значат наши жесты и почему в разных культурах они могут отличаться.
Похлопывание по плечу происходит от демонстрации превосходства у наших предков и связано с «покрыванием» самки. А вот жест победы, сложенный из пальцев в виде буквы V, придумали на радио BBC в годы Второй мировой войны. В России и США пальцы, сложенные кружком, означают «ОК», а в Турции — гомосексуализм. Что на самом деле значат наши жесты и почему в разных культурах они могут отличаться.
Ученые установили, что словами мы передаем всего 7% информации, 93% составляют наши невербальные сигналы. Из них на мимику, позы, касания, запахи и жесты приходится до 55%, на интонацию, тембр, силу и громкость голоса — до 38%. В среднем человек разговаривает всего 10−11 минут в день, при этом вербальная составляющая несет в себе только 35% смысловой нагрузки его речи, невербальная — 65%.
Дело в том, что бессловесная «речь» возникла гораздо раньше слов. Антропологи и лингвисты полагают, что именно с ее помощью — жестами, мимикой, позами и интонацией голоса — наши далекие предки обменивались информацией. Ученым давно известно, что издание
И современные ее представители считают, что часть нашей жестовой коммуникации универсальна для всех народов мира и заложена в природе человека (ею инстинктивно пользуются не только глухонемые от рождения дети, но и наши родственники — обезьяны), а часть является порождением той или иной культуры. Поэтому некоторые жесты одной культуры могут быть непонятны представителям другой, а то и вовсе будут поняты ими
Несмотря на то что многие жесты одинаковы для всех, эмоциональное их проявление и восприятие может отличаться. Японцы, к примеру, по сравнению с американцами склонны считывать мимику других людей (как японцев, так и представителей прочих наций) как менее интенсивную.
Интересно, что высокая степень контроля за своими эмоциями как раз и характерна для японской культуры. В то время как арабская и средиземноморская (испанская и итальянская) культуры отличаются чрезвычайно выразительной мимикой. Здесь вообще не принято скрывать свои чувства. Различия жестовой коммуникации явно выражены и географически: северяне (норвежцы, датчане, шведы) проявляют меньше эмоциональных реакций, чем южные народы. То же касается мужчин и женщин — ученые полагают, что это связано с более развитой склонностью к эмпатии у женского пола.
Жест: согнутые в локтях руки протянуты к собеседнику, ладони обращены вверх
Откуда: древние предки
«Я безоружен» — именно такой посыл, по мнению этологов, вкладывался в этот жест у наших далеких пращуров. Последние демонстрировали отсутствие
Жест: различные варианты скрещивания рук: руки сцеплены на коленях
Откуда: эмбрион
У некоторых народов этот жест означает не только закрытость, неуверенность и скованность, но и покорность (голова и взгляд при этом опущены вниз). Поза также выражает потребность в защите. Интересно в этой связи и то, что подобным жестом чаще всего пользуются женщины, предписываемая роль которых, по канонам большинства культур, — подчинение мужчине. Этологи видят истоки этой позы в эмбриональной стадии развития, когда ребенок обхватывает свое тело руками. Такой жест можно наблюдать у слепоглухонемых от природы детей, которые испытывают тревогу. А вот та же поза самообнимания, но с высоко поднятой головой воспринимается совсем иначе — как вызов.
Жест: вытянутый вперед указательный палец
Откуда: обезьяноподобные предки
Этот жест есть у всех без исключения народов мира. И не только у людей, но и у наших ближайших сородичей — шимпанзе. Вероятно, указание пальцем появилось еще у наших общих с этими животными предков. Ничего удивительного, ведь он — один из самых простых и мгновенно сообщает собеседнику нужную информацию.
Японский ученый Масатака выяснил, что похожий жест пытаются демонстрировать даже трехмесячные младенцы, которые при общении с матерью производят ритмические движения указательным пальцем. При этом они издают воркующие звуки. Другие исследователи, Г. Баттерворс и П. Морисетти, установили еще один любопытный факт: чем раньше ребенок освоит указательный жест, тем быстрее он заговорит.
Жест: рука протянута ладонью вверх, последняя собрана в горсточку
Откуда: обезьяноподобные предки
Еще один жест, универсальный не только для всех человеческих культур, но и для шимпанзе. С его помощью эти животные просят свой кусок при распределении мяса или обращаются к партнеру, чтобы тот сделал груминг или оказал
Жест: указательный палец, направленный вверх
Откуда: древние предки
А вот этот жест, несмотря на универсальность, встречается не во всех культурах, хотя и у очень многих. Например, у европейских, а также у австралийских аборигенов (в том числе у папуасов Новой Гвинеи), бушменов в Африке и индейцев Венесуэлы. Поднятый вверх указательный палец означает угрозу. Некоторые ученые считают, что этот жест происходит от более цивилизованной формы демонстрации фаллической агрессии (в этой связи можно сравнить «нецивилизованную» демонстрацию таковой — поднятый вверх средний палец).
Интересно, что нередко покачивание поднятым вверх указательным пальцем расценивается, как шутливое проявление угрозы (например, при встрече с друзьями — «смотри у меня») или как предупреждение для детей.
Многие жесты, как мы уже говорили, есть только в определенных культурах или понимаются представителями разных культур
Жест: похлопывание собеседника ладонью по плечу
Откуда: страны Европы, США, Россия
Ученые полагают, что этот безобидный и одобрительный жест восходит к демонстрации превосходства у наших далеких предков и является посылом к «покрыванию» самцом самки. Кажется, такой подтекст и в самом деле можно уловить, ведь зачастую принято похлопывать по плечу именно молодежь, причем людьми более старшими и опытными. Это распространенный жест руководителя и особенно принят между мужчинами. Во многих странах его нет вообще, а в Японии он считается неприличным.
Жест: соединение кончиков большого и указательного пальцев в форме буквы «о»
Откуда: США, Россия, Турция, Франция, Япония, Греция, Мальта
Истоки этого жеста проследить сложно хотя бы потому, что у разных народов он понимается
Жест: указательный и средний пальцы сложены в виде буквы V, остальные пальцы прижаты к ладони
Откуда: страны, столкнувшиеся с фашизмом
Этот жест, который означает победу, приветствие и успех, является примером, когда историю появления можно проследить довольно точно. Придумал его во время Второй мировой войны один из работников английского радио BBC Виктор де Лавелье. Смысл, который он в него вложил, — единение народов в борьбе с фашизмом. Участники сопротивлений рисовали знак V на стенах домов, повсеместно использовал его и Черчилль. Сегодня жест активно эксплуатируют болельщики разных стран. Впрочем, в первой половине прошлого столетия знак мог нести в себе непристойный смысл, намекающий на раздвинутые женские ноги, а в Великобритании и Австралии тот же жест означает «Заткнись!», правда, при этом рука должна быть повернута ладонью к собеседнику.
Использованы материалы из книги антрополога Марины Бутовской «Язык тела: природа и культура».