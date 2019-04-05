В Перу обнаружили останки древнего четвероногого кита
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Останки четвероногого кита времен середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад) обнаружены в Перу, сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Останки четвероногого кита времен середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад) обнаружены в Перу, сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Останки древнего кита были обнаружены на южном побережье Перу. Животное могло перемещаться и по суше, и в воде. Это первое свидетельство присутствия кита такого вида во всем Тихом океане.
«Peregocetus pacificus — это новый протоцетид китообразных, обнаруженный в морских отложениях прибрежного Перу середины Эоцена (42,6 миллиона лет назад), который представляет собой первое неоспоримое свидетельство (присутствия — ред.) четвероногого кита в Тихом океане и Южном полушарии», — говорится в статье.
Отмечается, что пропорции передних и задних конечностей древнего животного примерно соответствуют конечностям более геологически древних образцов из Индии и Пакистана. Строение хвостовых позвонков кита, которые имеют схожесть с позвонками бобров и куниц, предполагает, что во время плавания кит активно пользовался хвостом. В то же время, таз, плотно прилегающий к крестцовому отделу позвоночника, углубление на бедре и сохранение небольших конечностей указывает на то, что животное также было способно стоять и даже ходить по земле.
По словам исследователей, это новое свидетельство демонстрирует, что ранние четвероногие киты пересекали Южную Атлантику.