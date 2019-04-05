Как две капли воды: в Великобритании обнаружили двойника Леди Гаги
Девушка признается, что ее часто путают со звездой.
Девушка признается, что ее часто путают со звездой.
Кэти Хиллард из британского города Эссекс еще в 15 лет заметила, что очень похожа на популярную певицу Леди Гагу. На это стали обращать внимание и люди вокруг, которые частенько останавливали девушку на улицах, чтобы взять автограф. Кэти такое сходство очень льстило, ведь она сама — большая поклонница звезды.
Чтобы усилить внешнее сходство, девушка начала краситься как ее кумир и обесцветила волосы. При этом никаких пластических операций и других манипуляций со своей внешностью она не делала.
Кэти отмечает, что ее подписчики часто говорят ей о поразительном сходстве с певицей, а потому она намерена начать работать двойником Леди Гаги на праздниках и различных мероприятиях.
Екатерина Гура