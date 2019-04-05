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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как две капли воды: в Великобритании обнаружили двойника Леди Гаги

Девушка признается, что ее часто путают со звездой.

Кэти Хиллард из британского города Эссекс еще в 15 лет заметила, что очень похожа на популярную певицу Леди Гагу. На это стали обращать внимание и люди вокруг, которые частенько останавливали девушку на улицах, чтобы взять автограф. Кэти такое сходство очень льстило, ведь она сама — большая поклонница звезды.

Чтобы усилить внешнее сходство, девушка начала краситься как ее кумир и обесцветила волосы. При этом никаких пластических операций и других манипуляций со своей внешностью она не делала.

Кэти отмечает, что ее подписчики часто говорят ей о поразительном сходстве с певицей, а потому она намерена начать работать двойником Леди Гаги на праздниках и различных мероприятиях.

Екатерина Гура

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