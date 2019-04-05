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12:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шоколад, пицца и суши из принтера: что мы будем есть завтра?

Обед, распечатанный на 3D-принтере, вскоре может стать обычным делом. Благодаря этой технологии, из еды можно исключить или добавить ингредиенты для особой диеты, например, аллергиков.

«Напечатанная» еда может решить проблему нехватки продовольствия в мире.

Кроме того, ее производство безотходно — это может помочь снизить количество мусора.

Во время загрузки произошла ошибка.
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