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12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел военный дневник деда, написанный стенографией

Он попросил пользователей Сети расшифровать записи.

Пользователь онлайн-сервиса Imgur опубликовал интересное фото. На нем был изображен очень старый дневник, исписанный непонятными символами.

Молодой человек объяснил, что это дневник его деда времен Второй мировой войны, который тот писал стенографией (запись особыми знаками, позволяющая быстро конспектировать устную речь). Пользователь онлайн-сервиса также попросил подписчиков помочь ему расшифровать дневник.

Short hand

Американцу предстояло выслушать немало шуток про «эльфийский» язык и «почерк врачей», прежде чем в комментарии пришли действительно знающие люди. В конце концов, совместными усилиями записи в дневнике расшифровали.

Оказалось, что в нем были описаны солдатские будни молодого американца осенью 1941 года.

Екатерина Гура

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