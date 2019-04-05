Short hand
Американец нашел военный дневник деда, написанный стенографией
Он попросил пользователей Сети расшифровать записи.
Он попросил пользователей Сети расшифровать записи.
Пользователь
Молодой человек объяснил, что это дневник его деда времен Второй мировой войны, который тот писал стенографией (запись особыми знаками, позволяющая быстро конспектировать устную речь). Пользователь
Американцу предстояло выслушать немало шуток про «эльфийский» язык и «почерк врачей», прежде чем в комментарии пришли действительно знающие люди. В конце концов, совместными усилиями записи в дневнике расшифровали.
Екатерина Гура