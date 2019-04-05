Путину доложили об «изысканиях» Росстата об условиях жизни россиян

«Собственно, были и раньше такие изыскания что и это вместе с Высшей школой экономики. Но
Напомним, Росстат опубликовал данные, собранные у 60 тыс. домохозяйств, и пришел к выводу, что приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может 35,4% семей (40% среди многодетных), четверть семей не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. А ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла свести концы с концами.
После этого Дмитрий Песков сказал, что был бы признателен за «разъяснение этих данных».
В Росстате заявили, что полученные данные нужно «рассматривать комплексно». «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — разъяснили в ведомстве.