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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путину доложили об «изысканиях» Росстата об условиях жизни россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено об «изысканиях» Росстата об условиях жизни россиян, согласно которым более 35% семей испытывают затруднения с покупкой обуви. Он отметил, что в Кремле также ознакомились с разъяснениями ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Собственно, были и раньше такие изыскания что и это вместе с Высшей школой экономики. Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется», — отметил господин Песков. Он добавил, что не склонен рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, так как «они больше носят академический характер».

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Напомним, Росстат опубликовал данные, собранные у 60 тыс. домохозяйств, и пришел к выводу, что приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может 35,4% семей (40% среди многодетных), четверть семей не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. А ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла свести концы с концами.

После этого Дмитрий Песков сказал, что был бы признателен за «разъяснение этих данных».

В Росстате заявили, что полученные данные нужно «рассматривать комплексно». «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — разъяснили в ведомстве.

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