Школьник принес на урок арбуз и начал разрезать его перед всем классом (видео)
Учительница шутку оценила и даже сняла происходящее на телефон.
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Учительница шутку оценила и даже сняла происходящее на телефон.
Забавный случай произошел в одной из школ Израиля. Ученик начальных классов получил разрешение учительницы есть фрукты прямо на уроке.
Мальчик не растерялся и принес в школу огромный арбуз. Под радостный смех одноклассников он выложил его на стол вместе с разделочной доской и ножом и принялся разрезать.
Чем закончился неожиданный обед во время занятий — история умалчивает.
Екатерина Гура