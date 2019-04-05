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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьник принес на урок арбуз и начал разрезать его перед всем классом (видео)

Учительница шутку оценила и даже сняла происходящее на телефон.

Забавный случай произошел в одной из школ Израиля. Ученик начальных классов получил разрешение учительницы есть фрукты прямо на уроке.

Мальчик не растерялся и принес в школу огромный арбуз. Под радостный смех одноклассников он выложил его на стол вместе с разделочной доской и ножом и принялся разрезать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Учительница шутку оценила, но напомнила ученику, что арбуз — это не фрукт, а ягода.

Чем закончился неожиданный обед во время занятий — история умалчивает.

Екатерина Гура

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