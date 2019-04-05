В Сети появился фрагмент последнего клипа Началовой
В Сети появился фрагмент видео со съемок последнего клипа покойной певицы Юлии Началовой. Кадры опубликовала
В Сети появился фрагмент видео со съемок последнего клипа покойной певицы Юлии Началовой. Кадры опубликовала
Композиция носит название «Я выбираю». Съемки проходили летом прошлого года.
«Главная идея песни — Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту (бывшему сожителю певицы Александру Фролову. — Ред.). Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него», — написала Исаева.
По словам
Она добавила, что в Никулинский суд Москвы передали свидетельство о смерти Началовой, а судебные процессы с участием артистки приостановят на шесть месяцев, когда будет оформлено наследство.
Началова судилась с Фроловым
Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы через пару дней после госпитализации. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Заражение крови у артистки развилось