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15:58 (мск), источник: Известия

Федор Конюхов не смог дойти до мыса Горн в запланированные сроки

Путешественник Федор Конюхов не уложился в планируемые сроки маршрута до мыса Горн. Об этом говорится в отчете о путешествии на его сайте.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня 120 день похода и, по моим расчетам, я должен финишировать как раз в районе этих дней», — говорится в сообщении. При этом чтобы добраться до мыса Горн, Конюхову нужно преодолеть еще около тысячи миль (примерно 1850 км). По его словам, в этом году Южный океан ведет себя нестандартно, нет долгих периодов западного ветра и попутных волн. Это сказывается на скорости передвижения. В момент написания отчета ветер гнал лодку на северо-восток, возможности идти по курсу не было.

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При планировании путешествия закладывалась протяженность дневного перехода около 50 миль, подсчеты показывают, что фактически среднее расстояние, пройденное за день, — около 43 миль.

Конюхов отметил, что погода в районе его нахождения ухудшается, температура падает, а световой день укорачивается. При этом возможности включить подогрев каюты и высушить вещи у него нет, потому что после того, как у него недавно перевернулась лодка и оторвались солнечные панели, необходимо беречь электричество.

2 апреля в результате шторма лодка Конюхова несколько раза перевернулась в воде. Путешественник не пострадал, но повреждено оборудование и оторваны солнечные панели. До этого, в конце марта, он пережил в океане 12-балльный шторм. Чтобы выжить, он привязал себя ко дну лодки и ежечасно писал близким короткие сообщения.

Сейчас путешественник совершает кругосветный переход на весельной лодке. Маршрут стартовал 6 декабря 2018 из новозеландского города Данидин. Весь маршрут (порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин) составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году. 6 февраля Конюхов преодолел половину пути. После его окончания Конюхов станет первым человеком, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнет мыс Горн на веслах.

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