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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей

В Тюмени семья случайно выкинула несколько миллионов рублей, сообщает портал «Наш город».

Источник: РИА "Новости"
​​​​​​​Тюменцы продали квартиру матери, а полученные от сделки деньги положили в пакет, который случайно перепутали с мусором и выбросили.
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Деньги попали на мусоросортировочный завод (МСЗ). Семья приехала на предприятие и рассказала сотрудникам о своей проблеме. Горожанам пришлось перерыть 12 тонн отходов, чтобы найти свой пакет, рассказал журналистам начальник цеха МСЗ Виктор Загидулин. В итоге деньги нашли.

В 2018 году сообщалось, что житель Канады решил впервые за девять месяцев разобрать свой рабочий стол и обнаружил на нем выигрышный лотерейный билет, который принес ему 998,7 тысячи канадских долларов (51,2 миллиона рублей).

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