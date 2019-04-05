РЖД, спасибо за иллюстрации, очень полезно pic.twitter.com/6PfbkYQXJE— Max Ovsyannikov (@ovs_maksim) 4 апреля 2019 г.
Пользователи Сети нашли в приложении от РЖД новые мемы
Хлеб там превращается в майонез.
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Хлеб там превращается в майонез.
Пользователь Twitter под ником ovs_maksim во время своей недавней поездки на поезде решил воспользоваться сервисом «Попутчик» от РЖД. Доступ к этому сайту пассажиры получают при подключении к внутренней сети
Помимо развлекательного наполнения в виде игр и фильмов, клиенты могут также заказать еду и напитки.
Именно в этом разделе ovs_maksim и ждал сюрприз.
РЖД, спасибо за иллюстрации, очень полезно pic.twitter.com/6PfbkYQXJE— Max Ovsyannikov (@ovs_maksim) 4 апреля 2019 г.
Конечно, картинки из «Попутчика» моментально стали мемами и спровоцировали появление множества шуток от пользователей соцсети.
5 апреля 2019 г.
4 апреля 2019 г.
Не ешь, подумай— R͟͟͟͞͞͞I͟͟͟͞͞͞G͟͟͟͞͞͞E͟͟͟͞͞͞L͟͟͟͞͞͞ ✶ (@Tur_I_V) 5 апреля 2019 г.
Екатерина Гура