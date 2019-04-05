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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети нашли в приложении от РЖД новые мемы

Хлеб там превращается в майонез.

Пользователь Twitter под ником ovs_maksim во время своей недавней поездки на поезде решил воспользоваться сервисом «Попутчик» от РЖД. Доступ к этому сайту пассажиры получают при подключении к внутренней сети Wi-Fi.

Помимо развлекательного наполнения в виде игр и фильмов, клиенты могут также заказать еду и напитки.

Именно в этом разделе ovs_maksim и ждал сюрприз.

На всех фотографиях меню был изображен хлеб, хотя подпись уверяла, что перед пассажирами майонез, хрен и овощной салат.

Конечно, картинки из «Попутчика» моментально стали мемами и спровоцировали появление множества шуток от пользователей соцсети.

Екатерина Гура

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