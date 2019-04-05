Фотограф показал невероятные снимки звуков (фото)
Камера, жидкость, хорошая колонка и никакой магии.
Камера, жидкость, хорошая колонка и никакой магии.
Бывший ученый, а ныне успешный фотограф Линден Гледхилл успел прославиться благодаря многим своим проектам. Он заставлял «танцевать» под музыку обычные краски и делал макрофото крыльев бабочек. Но в последнее время Линден увлекся фотографированием звуков.
Звучит невероятно, но ученый сумел увидеть, как выглядят звуки и ноты. Для этого он использовал воду, разлитую на мембране, натянутой над динамиком. Жидкость он подсветил светодиодами.
Звук передается через воду, и на поверхности «отпечатываются» вибрации, которые отражают светодиоды. Камера улавливает свет, отраженный от поверхности, и в итоге получаются уникальные узоры, которые кардинально отличаются в зависимости от воспроизводимых частот.
Эксперименты Гледхилла оказались настолько удивительными, что он оставил научную работу и сконцентрировался на фото. Сейчас он сотрудничает с рекламными агентствами и дизайнерами, а его «звуковые» фото украшают обложки музыкальных альбомов и одежду
Екатерина Гура