Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе
Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе
Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование. В армию он не пошел не только поэтому, у него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться.
Усатов добавил, что, кроме рэпера, с тату на лице приходили и другие. Их на военную службу тоже не взяли.
Рэпер Face родился и вырос в Уфе. Он записал свою первую песню в 2015 году, на сегодняшний день выпустил три альбома, пять
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