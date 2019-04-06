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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта некоторые отклонения в психике, сообщил председатель комиссии Борис Усатов. Его цитирует местное отделение «Аргументов и фактов».

Источник: РИА "Новости"
Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование. В армию он не пошел не только поэтому, у него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться.
Борис Усатов
председатель комиссии

Усатов добавил, что, кроме рэпера, с тату на лице приходили и другие. Их на военную службу тоже не взяли.

Рэпер Face родился и вырос в Уфе. Он записал свою первую песню в 2015 году, на сегодняшний день выпустил три альбома, пять мини-альбомов и микстейп.

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