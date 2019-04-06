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07:45 (мск), источник: Известия

Названы причины меньшей продолжительности жизни мужчин

Всемирная организация здравоохранения задалась вопросом соотношения длительности жизни мужчин и женщин.

Источник: Reuters

Эксперты подготовили доклад, в котором рассказали, почему мужчины живут меньше женщин. Его текст 4 апреля опубликовало издание Spiegel.

В первом случае исследователи пришли к выводу, что в мире рождается больше мальчиков, чем девочек. Но со временем количественное соотношение изменяется.

Согласно второму выводу, женщины дольше остаются здоровыми. Так, по данным ВОЗ, родившиеся в наше время девочки могут рассчитывать на крепкое здоровье в среднем почти до 65 лет, в то время как мальчики смогут сохранить свое здоровье на 62 года.

Третьим выводом стали различные причины, который в той или иной ситуации приводят к смерти мужчин.

Среди них рак легких, ДТП и ишемические болезни сердца.
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Эксперты отметили, что иногда на продолжительность жизни может повлиять и генетическая предрасположенность.

В четвертом выводе ученые установили, что длительность жизненного цикла зависит от развитости страны, в которой проживает человек. В первую очередь это связанно с протеканием беременности. Так, в странах с низким уровнем доходов во время беременности или родов умирает каждая 41-я женщина, в то время как в развитых смертность приходится на одну из 3500 женщин.

В пятом выводе исследователи главные проблемы Америки и Европы — суицид и убийства. Например, они отметили, мужчины в четыре раза чаще женщин становятся жертвами убийств.

И последний вывод, сделанный ВОЗ, это редкое беспокойство мужчин из-за болезней.

Поскольку они реже женщин обращаются, а медицинской помощью, то чаще становятся жертвами опасных заболеваний, которые диагностируют слишком поздно.

В январе ученые выявили влияние веса и роста женщин на продолжительность жизни.

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