Названы причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Всемирная организация здравоохранения задалась вопросом соотношения длительности жизни мужчин и женщин.
Всемирная организация здравоохранения задалась вопросом соотношения длительности жизни мужчин и женщин.
Эксперты подготовили доклад, в котором рассказали, почему мужчины живут меньше женщин. Его текст 4 апреля опубликовало издание Spiegel.
В первом случае исследователи пришли к выводу, что в мире рождается больше мальчиков, чем девочек. Но со временем количественное соотношение изменяется.
Согласно второму выводу, женщины дольше остаются здоровыми. Так, по данным ВОЗ, родившиеся в наше время девочки могут рассчитывать на крепкое здоровье в среднем почти до 65 лет, в то время как мальчики смогут сохранить свое здоровье на 62 года.
Третьим выводом стали различные причины, который в той или иной ситуации приводят к смерти мужчин.
Эксперты отметили, что иногда на продолжительность жизни может повлиять и генетическая предрасположенность.
В четвертом выводе ученые установили, что длительность жизненного цикла зависит от развитости страны, в которой проживает человек. В первую очередь это связанно с протеканием беременности. Так, в странах с низким уровнем доходов во время беременности или родов умирает каждая 41-я женщина, в то время как в развитых смертность приходится на одну из 3500 женщин.
В пятом выводе исследователи главные проблемы Америки и Европы — суицид и убийства. Например, они отметили, мужчины в четыре раза чаще женщин становятся жертвами убийств.
И последний вывод, сделанный ВОЗ, это редкое беспокойство мужчин
В январе ученые выявили влияние веса и роста женщин на продолжительность жизни.