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10:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нацисты их не любили: забавные факты о бананах

10 апреля отмечают День банана. Редакция Новостей Mail.Ru собрала малоизвестные и забавные факты об этом растении.

Фрукт или ягода?

Банан с точки зрения ботаников является ягодой — многосеменной и толстокожей. При этом у культурных форм семена могут отсутствовать вовсе — они не нужны при вегетативном размножении. Но назвать банан ягодой в быту язык как-то не поворачивается. Поэтому его именуют просто плодом.

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Родина бананов

Почти сто лет назад академик Николай Вавилов отправился исследовать разные регионы планеты. По итогам путешествия он написал солидный труд «Центры происхождения культурных растений». Вавилов установил, что родиной бананов являются острова Малайского архипелага. Древние жители региона употребляли их в пищу в дополнение к рыбе. Путешествуя по островам Тихого океана, они завезли банан во многие места. Так началась банановая «экспансия» по всему миру.

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Банановая республика

Во второй половине XIX века, с появлением первых холодильных установок, бананы начали транспортировать на большие расстояния. Первыми экспорт наладили американцы: они поставляли плоды в США из Латинской Америки. Некоторые экономически зависимые государства стали полностью зависеть от банановых поставок. Американский писатель О. Генри назвал их «банановыми республиками». Термин закрепился.

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Плантаны

Плоды бананов делят на две группы — десертные и плантаны. Сладкие десертные бананы едят в сыром виде. А вот плантаны перед употреблением варят в кожуре или жарят в оливковом масле и приправляют солью. Кроме того, их используют как корм для домашнего скота. Из плантанов делают сладкое или соленое пюре, сироп, вино, консервы, оладьи, чипсы и даже суррогатный кофе.

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Бананы и нацисты

В нацистской Германии бананы были объявлены «непатриотичным» фруктом. Все дело в том, что необходимую для их закупки валюту было решено использовать на другие цели. В стране началась антибанановая пропаганда. Доктора стали предупреждать о «вредности» банана. Якобы его употребление приводит к завороту кишок. Фруктовые магазины массово вывешивали плакаты с надписью «Настоящий патриот ест немецкие яблоки».

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Исландские бананы

Некоторое время после Второй мировой войны в Исландии выращивали бананы. Импорт заморских фруктов был очень дорогим, а энергия и вода из геотермальных источников — дешевой. В стране начали массово строить теплицы и успешно выращивать эти растения. Но затем правительство отменило импортные пошлины на фрукты. Бананы из тропиков подешевели, и местные производители потерпели поражение в борьбе за клиента. Из-за нехватки света их бананы росли намного дольше и были несладкими.

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Анна Лысенко

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