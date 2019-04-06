Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему русскоязычные массово покидают Казахстан
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Женщина нашла 29 биологических братьев и сестер
История девушки с лилией на груди: «Татуировки – это болезнь»
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Давай, до свиданияЧто на самом деле значат наши жесты и почему в разных культурах они могут отличаться
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
«Да ладно?!»: звезды с нетрадиционной ориентацией
«Прекратите это»: Ахеджакова поддержала Панина
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом
Терон и Берри в мини-платьях блистали на красной дорожке
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12В Москве простились с Юлией Началовой
11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли глютен в безглютеновых блюдах

Они призывают ужесточить контроль на кухнях ресторанов.

Источник: Агентство «Москва»
Читайте также
Ученые рассказали, чем опасен горячий чай

В безглютеновых блюдах из ресторанов и кафе все же нередко содержится глютен, обнаружили исследователи из Колумбийского университета.

Как показали тесты, глютен содержится в 51% безглютеновой пасты, в 53% безглютеновой пиццы, в 27% завтраков, 29% обедов и 34% ужинов «без глютена» из кафе и ресторанов. За 18 месяцев ученые провели 5624 теста продуктов из мест общественного питания.

Результаты исследования опубликованы в American Journal of Gastroenterology.

Глютен, или клейковина — это группа запасающих белков, которые содержатся в семенах злаковых растений. Человек употребляет от 10 до 40 граммов глютена в сутки с хлобобулочными изделиями или макаронами.

Новость
5 признаков того, что еда вам вредит

Приблизительно у 1% населения существует генетически предрасположенная непереносимость пищевых продуктов, содержащих клейковину, известная как целиакия. Они не должны употреблять пшеницу, рожь или ячмень в пищу в каком-либо виде.

«Пациенты давно подозревали, что попадание глютена в безглютеновые ресторанные блюда является частым явлением, и наши результаты подтверждают это», — сказал Бенджамин Лебволь, один из авторов исследования.

Ученые говорят, что попадание глютена в безглютеновые продукты является случайным, и призывают ужесточить контроль на кухнях ресторанов.

Анна Лысенко

Читайте также

Лавров возложил на НАТО ответственность за кризис в Ливии
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
В Египте нашли большую статую Рамзеса II (фото)
Названы причины меньшей продолжительности жизни мужчин
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой
Спорт
Определились все участники Кубка Стэнли сезона-2018/19 От Восточной конференции в плей-офф пробились «Тампа Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» и другие
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь