Ученые нашли глютен в безглютеновых блюдах
Они призывают ужесточить контроль на кухнях ресторанов.
Они призывают ужесточить контроль на кухнях ресторанов.
В безглютеновых блюдах из ресторанов и кафе все же нередко содержится глютен, обнаружили исследователи из Колумбийского университета.
Как показали тесты, глютен содержится в 51% безглютеновой пасты, в 53% безглютеновой пиццы, в 27% завтраков, 29% обедов и 34% ужинов «без глютена» из кафе и ресторанов. За 18 месяцев ученые провели 5624 теста продуктов из мест общественного питания.
Результаты исследования опубликованы в American Journal of Gastroenterology.
Глютен, или клейковина — это группа запасающих белков, которые содержатся в семенах злаковых растений. Человек употребляет от 10 до 40 граммов глютена в сутки с хлобобулочными изделиями или макаронами.
Приблизительно у 1% населения существует генетически предрасположенная непереносимость пищевых продуктов, содержащих клейковину, известная как целиакия. Они не должны употреблять пшеницу, рожь или ячмень в пищу в
«Пациенты давно подозревали, что попадание глютена в безглютеновые ресторанные блюда является частым явлением, и наши результаты подтверждают это», — сказал Бенджамин Лебволь, один из авторов исследования.
Ученые говорят, что попадание глютена в безглютеновые продукты является случайным, и призывают ужесточить контроль на кухнях ресторанов.
Анна Лысенко
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