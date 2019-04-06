Путь к здоровью: 7 апреля москвичи пройдут 10 тысяч шагов
Участники акции сделают зарядку, а затем прогуляются по ВДНХ, Останкинскому парку и Ботаническому саду.
Участники акции сделают зарядку, а затем прогуляются по ВДНХ, Останкинскому парку и Ботаническому саду.
В воскресенье, 7 апреля, Москва примет участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», посвященной Всемирному дню здоровья. Все желающие смогут пройти по оздоровительному маршруту длиной в 10 тысяч шагов по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка. Стартует акция в 11:00 на Главной аллее ВДНХ у памятника Ленину. Вход свободный, по предварительной регистрации.
Перед началом акции всем участникам измерят пульс и давление, проведут инструктаж. Затем пройдет массовая зарядка с участием известных артистов, флешмоб #ПередайСердце и передача эстафеты по организации маршрутов здоровья в каждом муниципальном образовании Москвы.
Главная задача акции — приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей.
«Мы очень хорошо знаем, что ходьба реально снижает артериальное давление. К сожалению, в стране очень много людей, почти 22 миллиона человек, страдает гипертонической болезнью. Поэтому все, кого это беспокоит, должны иметь в виду, что ходьба особенно способствует улучшению показателей в этом отношении. Гулять желательно на воздухе с одной и той же скоростью и по возможности в одно и то же время. Лучший вариант — прогулка по
Секрет здоровья, по его мнению, не только в ежедневной активной ходьбе, но и в соблюдении режима. Среди рекомендаций — в одно и то же время ложиться спать, не переедать и, главное, всегда стараться быть в хорошем настроении. А чтобы посчитать, сколько вы проходите каждый день, можно воспользоваться приложением или пройти по специально разработанному маршруту.
Впервые акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Москве на ВДНХ во Всемирный день сердца в сентябре 2015 года. Сегодня ее поддерживают многие города России, среди которых Тверь, Ярославль, Самара, Саратов, Углич, Кострома, Волгоград, Астрахань, Петрозаводск, Липецк, Кисловодск, Сочи, Ялта и многие другие.