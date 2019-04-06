Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все в огне: ВСУ нанесли ряд минометных ударов по Русскому Краю
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Шотландка узнала о беременности за 45 минут до родов
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
«Да ладно?!»: звезды с нетрадиционной ориентацией
«Прекратите это»: Ахеджакова поддержала Панина
Генерал и экс-директор ФСБ умер сегодня
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
Ирина Муравьева покорила сеть естественной красотой
Бондарчук отдыхает на островах вместе с новым возлюбленным
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12Мир в розовом цвете
15:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Путь к здоровью: 7 апреля москвичи пройдут 10 тысяч шагов

Участники акции сделают зарядку, а затем прогуляются по ВДНХ, Останкинскому парку и Ботаническому саду.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В воскресенье, 7 апреля, Москва примет участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», посвященной Всемирному дню здоровья. Все желающие смогут пройти по оздоровительному маршруту длиной в 10 тысяч шагов по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка. Стартует акция в 11:00 на Главной аллее ВДНХ у памятника Ленину. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Перед началом акции всем участникам измерят пульс и давление, проведут инструктаж. Затем пройдет массовая зарядка с участием известных артистов, флешмоб #ПередайСердце и передача эстафеты по организации маршрутов здоровья в каждом муниципальном образовании Москвы.

Акция основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день от шести до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Главная задача акции — приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей.

Читайте также
Каждый пятый человек в мире преждевременно умирает из-за неправильного питания

«Мы очень хорошо знаем, что ходьба реально снижает артериальное давление. К сожалению, в стране очень много людей, почти 22 миллиона человек, страдает гипертонической болезнью. Поэтому все, кого это беспокоит, должны иметь в виду, что ходьба особенно способствует улучшению показателей в этом отношении. Гулять желательно на воздухе с одной и той же скоростью и по возможности в одно и то же время. Лучший вариант — прогулка по более-менее пересеченной местности. Тогда пульс то ускоряется, то замедляется», — говорит организатор акции президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

Секрет здоровья, по его мнению, не только в ежедневной активной ходьбе, но и в соблюдении режима. Среди рекомендаций — в одно и то же время ложиться спать, не переедать и, главное, всегда стараться быть в хорошем настроении. А чтобы посчитать, сколько вы проходите каждый день, можно воспользоваться приложением или пройти по специально разработанному маршруту.

Впервые акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Москве на ВДНХ во Всемирный день сердца в сентябре 2015 года. Сегодня ее поддерживают многие города России, среди которых Тверь, Ярославль, Самара, Саратов, Углич, Кострома, Волгоград, Астрахань, Петрозаводск, Липецк, Кисловодск, Сочи, Ялта и многие другие.

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
В России рухнуло производство самолетов и космических кораблей
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Американский боец оскорбил Макгрегора и Нурмагомедова
Найдены одни из самых крупных насекомых
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
«Незабываемые ощущения»: Мамаев отказался от камеры на двоих
Спорт
«Чтобы других не тронули»: раскрыта тайна допинга Логинова Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила, что Александр Логинов несправедливо отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.
Hi-Tech
Какие документы в России перевели в электронный вид Кроме СНИЛС.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь