Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Сейчас закон допускает продажу спиртных напитков только в парках, а также концертных и театральных залах. Ведомство считает, что существующие ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.
Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждения, которые вели «деятельность в области культуры».
В мае посетитель Третьяковской галереии, будучи в нетрезвом состоянии, повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». В суде мужчина признался, что перед происшествием выпил водки в буфете музея.
Комментируя инцидент, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась тому, что в «очагах культуры» — музеях — «торгуют водкой и коньяком» и предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры. По мнению сенатора, эта мера эффективна для предотвращения случаев вандализма.