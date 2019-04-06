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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Разработанный ведомством проект опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Источник: РИА Новости

Сейчас закон допускает продажу спиртных напитков только в парках, а также концертных и театральных залах. Ведомство считает, что существующие ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

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Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждения, которые вели «деятельность в области культуры».

Инцидент в Третьяковке

В мае посетитель Третьяковской галереии, будучи в нетрезвом состоянии, повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». В суде мужчина признался, что перед происшествием выпил водки в буфете музея.

Комментируя инцидент, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась тому, что в «очагах культуры» — музеях — «торгуют водкой и коньяком» и предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры. По мнению сенатора, эта мера эффективна для предотвращения случаев вандализма.

Вандал повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван»
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