Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему русскоязычные массово покидают Казахстан
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Женщина нашла 29 биологических братьев и сестер
Терон и Берри в мини-платьях блистали на красной дорожке
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Давай, до свиданияЧто на самом деле значат наши жесты и почему в разных культурах они могут отличаться
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Известен диагноз исчезнувшего с эфира ведущего НТВ
«Для меня больше нет человека»: Соловьев о конфликте в эфире
С анализами Зеленского случился казус
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Футболист завершил карьеру, инсценировав похищение
История девушки с лилией на груди: «Татуировки – это болезнь»
Возлюбленная Петросяна прогулялась по городу в забавном свитере
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: плохой сон обусловлен генами

Открытие поможет найти эффективные методы для лечения бессонницы.

Источник: AP 2019

Исследователи обнаружили 47 связей между нашим генетическим кодом и качеством и продолжительностью сна.

Международная команда ученых под эгидой Эксетерского университета проанализировала данные 85670 участников британского биобанка, а также 5819 человек из трех других исследований, которые непрерывно носили устройства наподобие фитнес-трекеров, фиксирующие уровень активности.

Новость
Как наконец выспаться: шесть полезных советов и один бесполезный

Среди прочего, ученые обнаружили, что нетипичная версия белка PDE11A во второй хромосоме влияет не только на то, сколько человек спит, но и на качество сна. Ранее исследователи установили, что, влияя на этот ген, гипотетически можно лечить психоневрологические расстройства, улучшать настроение и социальное поведение.

Также оказалось, что генетические области, связанные с качеством сна, также связаны с выработкой серотонина — нейромедиатора, связанного с ощущением счастья и благополучия. Известно, что серотонин играет ключевую роль в циклах сна. Теоретически он способствует более глубокому и спокойному сну.

«Мы все еще относительно мало знаем о механизмах в нашем организме, которые влияют на то, как мы спим. Изменения, качество сна, его частота и продолжительность тесно связаны с некоторыми заболеваниями человека, такими как диабет и ожирение, и психическими расстройствами», — говорит доктор Эндрю Вуд, один из авторов исследования.

Открытие ученых поможет им разработать новые методы лечения для улучшения сна.

Анна Лысенко

Читайте также

Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
В Египте нашли большую статую Рамзеса II (фото)
Арест Кокорина и Мамаева назвали средневековой пыткой
Спорт
Определились все участники Кубка Стэнли сезона-2018/19 От Восточной конференции в плей-офф пробились «Тампа Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» и другие
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь