Ученые: плохой сон обусловлен генами
Открытие поможет найти эффективные методы для лечения бессонницы.
Открытие поможет найти эффективные методы для лечения бессонницы.
Исследователи обнаружили 47 связей между нашим генетическим кодом и качеством и продолжительностью сна.
Международная команда ученых под эгидой Эксетерского университета проанализировала данные 85670 участников британского биобанка, а также 5819 человек из трех других исследований, которые непрерывно носили устройства наподобие
Среди прочего, ученые обнаружили, что нетипичная версия белка PDE11A во второй хромосоме влияет не только на то, сколько человек спит, но и на качество сна. Ранее исследователи установили, что, влияя на этот ген, гипотетически можно лечить психоневрологические расстройства, улучшать настроение и социальное поведение.
Также оказалось, что генетические области, связанные с качеством сна, также связаны с выработкой серотонина — нейромедиатора, связанного с ощущением счастья и благополучия. Известно, что серотонин играет ключевую роль в циклах сна. Теоретически он способствует более глубокому и спокойному сну.
«Мы все еще относительно мало знаем о механизмах в нашем организме, которые влияют на то, как мы спим. Изменения, качество сна, его частота и продолжительность тесно связаны с некоторыми заболеваниями человека, такими как диабет и ожирение, и психическими расстройствами», — говорит доктор Эндрю Вуд, один из авторов исследования.
Открытие ученых поможет им разработать новые методы лечения для улучшения сна.
Анна Лысенко
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