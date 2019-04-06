Круглосуточно и по графику: как строят Большую кольцевую линию
Работы на восточном участке планируют закончить за три года.
Работы на восточном участке планируют закончить за три года.
В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В частности, по графику идут работы на южном участке, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Главная наша победа в том, что мы практически везде провели работы по выносу инженерных коммуникаций. Это было сдерживающим фактором, мы почти год занимались освобождением территории. На всем этом участке осталось буквально три небольших зоны, где нужно переложить водопроводы и газопроводные сети. Эти работы будут до 15 апреля закончены», — рассказал он.
Южным считается участок протяженностью 6,2 километра от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» В его состав войдут три новые станции: «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов».
Станцию «Улица Новаторов» строят в районе примыкания улицы Новаторов к Ленинскому проспекту. В перспективе здесь пассажиры смогут пересесть на Коммунарскую линию. С «Воронцовской» можно будет сделать пересадку на «Калужскую»
«Зюзино» поможет разгрузить южные участки Сокольнической,
К БКЛ присоединят и Каховскую линию — построенная более 30 лет назад, сегодня она требует полной модернизации, чтобы в будущем выдержать темп работы кольца.
Работы ведутся и на восточном участке БКЛ. По словам Марата Хуснуллина, сейчас на нем трудятся уже порядка 700 человек. Каждый месяц количество людей будет увеличиваться.
Восточный участок — от «Нижегородской» до станции метро «Каховская» — самый сложный. Могу сказать, что на всех площадках приступили к строительству котлованов, идет параллельно вынос сетей.
Он добавил, что с 1 ноября здесь начнет прокладку тоннелей 10-метровый щит. Сейчас два аналогичных щита работают на Некрасовской линии, после завершения работ их задействуют на БКЛ.
Восточный участок может стать рекордсменом по скорости метростроения: «Ставим себе задачу за три года построить весь восточный участок. Таких примеров в истории метростроения не только в Москве, но и в мире, практически не было».
Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Предполагается, что ежегодно линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров.