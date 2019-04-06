Почему население в России убывает

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщается на сайте организации.
Население продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, отмечается в сообщении.
К концу столетия прогнозируется увеличение примерно до 11 млрд человек. Число проживающих в городах может возрасти с 56% в 2019 году до 68% к 2050 году.
Среди основных изменений указаны стремительный рост и мобильность населения, увеличение доли пожилых людей и урбанизация.
Уровень смертности среди детей до 5 лет с 1994 года сократился на 54%. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится примерно еще на два года. В мире в среднем значительно повысился уровень благосостояния населения.
При этом остается нерешенным ряд проблем — репродуктивные права женщин нарушаются, многие дети не имеют доступа к образованию, а рост населения сам по себе привел к ужасным последствиям для окружающей среды из-за роста производства и потребления, сообщается в отчете.
Рост численности населения сопровождается его старением и снижением уровня рождаемости.
Так, отмечается, что в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.
Наиболее активно растет население в развивающихся странах. Так, согласно прогнозам ООН, через несколько лет население Индии превысит население Китая, а Нигерия обгонит США и выйдет на третье место в мире по этому показателю после 2050 года.
Ожидается, что половина прироста населения до 2050 года будет приходиться на девять стран: Индию, Нигерию, Конго, Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию. В настоящее время Россия входит в список наиболее населенных стран с наименьшей рождаемостью — вместе с Китаем, США, Бразилией, Японией, Вьетнамом, Германией, Ираном, Таиландом и Великобританией.
В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Численность населения страны в целом сократилась почти на 100 тыс. человек. Сельские жители живут в среднем на два года меньше, чем горожане.
По данным исследователей из Вашингтонского университета, рождаемость падает по всему миру. Общий коэффициент рождаемости — среднее число детей, которых женщины рожают на протяжении репродуктивного возраста — уменьшился с 4,7 детей на женщину в 1950 году до 2,4 детей в 2017 году. Ученые объясняют это тем, что женщины стали более образованными, получили возможность работать и пользоваться медицинскими услугами. Увеличился и возраст, в котором женщины вступают в брак.
Снижение рождаемости произошло в основном среди девушек 15−24 лет — они стали рожать почти на 50% меньше.
Среди девочек младше 15 лет и женщин старше 30 количество родов практически не изменилось.
В России в 2017 году чаще всего рожали женщины 25−29 лет — 101 ребенок на 1000 женщин в год. Чуть реже рожали женщины 20−24 лет — 81,7 ребенка на 1000. На третьем месте женщины 30−34 лет — 74 ребенка. На 1000 девушек 15−19 лет пришлось 25,6 детей. 0,03 ребенка пришлось на 1000 девочек 10−13 лет. Население России при этом за 1950−2017 годы выросло со 108 до 146 млн, с 2010 по 2017 год — почти на миллион.
Продолжительность жизни в России оказалась слишком короткой для уровня доходов страны, выяснили на днях исследователи из Института демографических исследований Макса Планка под руководством демографа Владимира Школьникова. Данные были опубликованы в журнале Lancet.
Исследователи рассмотрели ВВП на душу населения в 61 стране, в том числе и в России, в 2014—2015 годах и построили кривую Престона, отражающую взаимосвязь между продолжительностью жизни и доходом.
Продолжительность жизни россиян, рассчитанная исходя из уровня доходов, оказалась на 6,5 лет больше реальной в России в целом и на 4,9 года больше в Москве.
В 2015 году, установили ученые, доход на душу населения в России был меньше, чем в 36 других рассмотренных странах. Ожидаемая продолжительность жизни при этом была одной из самых низких.
Тем не менее, ситуация все равно оказалась лучше, чем в прошлые годы — разрыв между продолжительностью жизни, рассчитанной по кривой Престона, и реальной с 2005 года уменьшился на четверть.
По сравнению с другими странами с аналогичным уровнем дохода, в России трудоспособные люди чаще умирают из-за внешних причин (убийства, самоубийства, несчастные случаи), а пенсионеры — от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Учитывая экономическое благосостояние России, ожидаемая продолжительность жизни в ней может быть значительно выше, — отмечают авторы работы. — Сохранение прогресса, достигнутого за последнее десятилетие, зависит от способности российского правительства выделять необходимые суммы на обеспечение здоровья населения».
Школьников и коллеги справедливо приходят к выводу, что высокая смертность в России является следствием не бедности, а других причин, включая недостаточное финансирование службы здравоохранения.
— отмечает в комментарии к статье профессор НИУ-ВШЭ Василий Власов. — Примечательно, что после сокращения финансирования здравоохранения в 1990-х годах, к 2006 году оно вернулось к тому же уровню, на котором было в 1991 году, что в то время считалось катастрофически низким и недостаточным. С тех пор ограниченное дополнительное финансирование было выделено на специальные программы, такие как строительство, в результате чего здравоохранение оказалось на грани дефицита.
По словам Власова, в России крайне высок уровень депрессий и самоубийств, также множество случаев смерти связаны с алкоголем. Не лучшим образом на состоянии здоровья россиян сказывается и состояние окружающей среды — правительство снизило стандарты качества воздуха, тем самым формально сократив число людей, проживающих в загрязненных формальдегидом регионах, с 50 до 20 млн человек. Также растет заболеваемость ВИЧ и смертность от СПИДа.
«Необходима реформа здравоохранения наряду с изменениями социальных детерминант здоровья в жизни граждан России (условий, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют. — “Газета.Ru”), как это было необходимо и 30 лет назад», — заключает Власов.