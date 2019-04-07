Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земан высказался об Украине, сменив позицию по Крыму
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Безруков показал, как проводит семейные выходные
6 модных трендов весны (фото)
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Как менялись цели НАТО за 70 летНесмотря на то, что НАТО активно противодействует России, сегодняшние меры не идут в сравнение с временами противостояния с СССР
Радоваться нечему: «разоблачен» успех Зеленского
Подробности смерти Булдакова раскрыла его подруга
Скабеева прокомментировала уход с «России 1»
Алдонин показал видео дочери в траурном платье
Россия закрыла украинцам путь в Азию для перевозок (официально)
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
“Потерял дар речи”: в Сети восхищаются большой грудью россиянки
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
16Выборы президента Украины
07:19 (мск), источник: ТАСС

Православные верующие отмечают Благовещение

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Источник: Reuters

Православные христиане в воскресенье встречают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 двунадесятых христианских праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

«В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — сообщили ТАСС в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.

История праздника

Благовещение — один из древнейших христианских праздников.
Читайте также
В городах России сожгли чучело Масленицы (фото, видео)

По одной из версий, он был установлен святителем Кириллом I, епископом Иерусалимским, в середине IV века. По другой версии, праздник был известен еще в III веке, что косвенно подтверждает «Беседа на Благовещение Пресвятой Богородицы» святителя Григория Неокесарийского.

Согласно Евангелию, с трех лет Дева Мария воспитывалась в Иерусалимском храме. По достижении совершеннолетия, в соответствии с иудейским законом, она должна была покинуть храм: либо выйти замуж, либо вернуться к родителям. Однако родители Марии к этому времени умерли, а сама она посвятила себя Богу, дав обет безбрачия. В результате первосвященники приняли решение отдать Деву под опеку одного из ее дальних родственников. Выбор, по повелению свыше, пал на восьмидесятилетнего плотника Иосифа из Назарета.

После обручения с Иосифом Мария уехала в Назарет. Спустя несколько месяцев к ней явился архангел Гавриил и сообщил Марии, что у нее родится сын, который «будет велик и наречется Сыном Всевышнего».
Читайте также
За неделю до Пасхи: православные христиане встречают Вербное воскресенье

На вопрос, как она родит ребенка, оставаясь непорочной, архангел ответил, что на нее снизойдет Святой Дух и сила Всевышнего. Мария приняла Божью волю, и в этот момент, по словам святителя Иоанна Златоуста, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы, но для спасения людей».

В середине IV века в Назарете, на месте предполагаемой встречи архангела Гавриила с Девой Марией, святой Еленой была основана первая церковь в честь Благовещения (ныне — Базилика Благовещения, крупнейший христианский храм на Ближнем Востоке). Ее возведение велось одновременно с Базиликой Рождества Христова в Вифлееме и Храмом Гроба Господня в Иерусалиме.

Традиции и обычаи

В славянском народном календаре Благовещение воспринимается как время начала весны. В ночь накануне праздника жгли костры из мусора, соломы и старых вещей. На Благовещение было принято также встречать рассвет. Если при восходе Солнца наблюдались необычные оптические явления, считалось, что год будет благополучным, а урожай богатым.

Старинная русская традиция Благовещения — выпускать птиц из клеток на свободу.
Читайте также
«В мясе ничего плохого нет». Когда и для чего установили Великий пост

Считается, что птица донесет весть о свободе ангелу-хранителю человека, а тот обязательно поможет ему в течение года. Эта традиция, забытая в годы советской власти, была возрождена 7 апреля 1995 г. Тогда после праздничной службы в Благовещенском соборе патриарх Алексий II вместе с воспитанниками православной гимназии выпустил на волю десятки голубей.

«Патриарх по традиции уже много лет выпускает птиц в Кремле в день праздника. Голубей привозят из общества голубеводов Москвы. Каждый храм сам находит возможности, в храме, где я служу, договариваемся с местными голубятниками», — рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

В праздник соблюдался строгий запрет на любую работу, в том числе домашнюю. Предполагается, что изначально это было связано с языческими верованиям: переход от зимы к весне считался опасным для любых дел и начинаний.

Церковь, осуждая следование приметам, работать на Благовещение не запрещает, однако рекомендует всем верующим отложить в этот день мирские дела.

«Наш народ особенно любит этот день, потому что очень глубоко и тонко понимает суть церковных праздников. Красивый обычай выпускать в небо птиц очень многозначителен, это как душа свободно воспаряет к небу. В день Благовещения это особо ощущается: свобода души от греха, радость обновления жизни. Весна, природа расцветает, и тут же событие Благовещения, которое является духовной весной и важным духовным обновлением», — сказал ТАСС настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» при Боткинской больнице Москвы протоиерей Иоанн Кудрявцев.

 Он может уничтожать цели в режиме реального времени без расчета
Его "тянули за язык, чтобы он назвал Россию "военным противником" США
Отравившийся «Новичком» Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
В России рухнуло производство самолетов и космических кораблей
В Госдуме объяснили отказы в призыве в армию из-за татуировок
ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу
Почему население в России убывает
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
«Только сразу не упади»: Емельяненко обратился к Кокляеву
Спорт
Селихов поплыл – «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби Место в Лиге чемпионов все дальше от Кононова
Hi-Tech
Какие документы в России перевели в электронный вид Кроме СНИЛС.
Авто
«Паутина» — новый способ «наказать» за неправильную парковку В Барнауле орудует «человек-паук», который оборачивает стрейч-плёнкой автомобили, которые припаркованы не по Правилам
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь