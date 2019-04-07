Православные верующие отмечают Благовещение
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Православные христиане в воскресенье встречают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 двунадесятых христианских праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.
«В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — сообщили ТАСС в
История праздника
По одной из версий, он был установлен святителем Кириллом I, епископом Иерусалимским, в середине IV века. По другой версии, праздник был известен еще в III веке, что косвенно подтверждает «Беседа на Благовещение Пресвятой Богородицы» святителя Григория Неокесарийского.
Согласно Евангелию, с трех лет Дева Мария воспитывалась в Иерусалимском храме. По достижении совершеннолетия, в соответствии с иудейским законом, она должна была покинуть храм: либо выйти замуж, либо вернуться к родителям. Однако родители Марии к этому времени умерли, а сама она посвятила себя Богу, дав обет безбрачия. В результате первосвященники приняли решение отдать Деву под опеку одного из ее дальних родственников. Выбор, по повелению свыше, пал на восьмидесятилетнего плотника Иосифа из Назарета.
На вопрос, как она родит ребенка, оставаясь непорочной, архангел ответил, что на нее снизойдет Святой Дух и сила Всевышнего. Мария приняла Божью волю, и в этот момент, по словам святителя Иоанна Златоуста, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы, но для спасения людей».
В середине IV века в Назарете, на месте предполагаемой встречи архангела Гавриила с Девой Марией, святой Еленой была основана первая церковь в честь Благовещения (ныне — Базилика Благовещения, крупнейший христианский храм на Ближнем Востоке). Ее возведение велось одновременно с Базиликой Рождества Христова в Вифлееме и Храмом Гроба Господня в Иерусалиме.
Традиции и обычаи
В славянском народном календаре Благовещение воспринимается как время начала весны. В ночь накануне праздника жгли костры из мусора, соломы и старых вещей. На Благовещение было принято также встречать рассвет. Если при восходе Солнца наблюдались необычные оптические явления, считалось, что год будет благополучным, а урожай богатым.
Считается, что птица донесет весть о свободе
«Патриарх по традиции уже много лет выпускает птиц в Кремле в день праздника. Голубей привозят из общества голубеводов Москвы. Каждый храм сам находит возможности, в храме, где я служу, договариваемся с местными голубятниками», — рассказал ТАСС
В праздник соблюдался строгий запрет на любую работу, в том числе домашнюю. Предполагается, что изначально это было связано с языческими верованиям: переход от зимы к весне считался опасным для любых дел и начинаний.
«Наш народ особенно любит этот день, потому что очень глубоко и тонко понимает суть церковных праздников. Красивый обычай выпускать в небо птиц очень многозначителен, это как душа свободно воспаряет к небу. В день Благовещения это особо ощущается: свобода души от греха, радость обновления жизни. Весна, природа расцветает, и тут же событие Благовещения, которое является духовной весной и важным духовным обновлением», — сказал ТАСС настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» при Боткинской больнице Москвы протоиерей Иоанн Кудрявцев.