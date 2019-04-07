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00:48 (мск), источник: Известия

Прах правозащитницы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище Рок-крик в Вашингтоне, сообщил 6 апреля настоятель собора Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей протоиерей Виктор Потапов.

По его словам, прощание было очень трогательным, на нем присутствовали родные Алексеевой, пишет «РИА Новости».

Общественный деятель и правозащитница скончалась на 92-м году жизни в Москве 8 декабря 2018 года.

Церемония прощания с Людмилой Алексеевой состоялась 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Церемонию в том числе посетил президент России Владимир Путин, который выразил соболезнования ее родным и близким.

Соболезнования также направили госдеп США и западных других стран.

Людмила Алексеева была старейшей российской правозащитницей, членом Совета по правам человека и главой Московской Хельсинкской группы.

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