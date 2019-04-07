Прах правозащитницы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище
Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище
По его словам, прощание было очень трогательным, на нем присутствовали родные Алексеевой, пишет «РИА Новости».
Общественный деятель и правозащитница скончалась на 92-м году жизни в Москве 8 декабря 2018 года.
Церемония прощания с Людмилой Алексеевой состоялась 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Церемонию в том числе посетил президент России Владимир Путин, который выразил соболезнования ее родным и близким.
Соболезнования также направили госдеп США и западных других стран.
Людмила Алексеева была старейшей российской правозащитницей, членом Совета по правам человека и главой Московской Хельсинкской группы.