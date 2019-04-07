Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
«Особенная» дочь Ирины Хакамады повеселилась на балу с женихом
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Радоваться нечему: «разоблачен» успех Зеленского
Подробности смерти Булдакова раскрыла его подруга
«Да ладно?!»: звезды с нетрадиционной ориентацией
«Прекратите это»: Ахеджакова поддержала Панина
Скончалась Тамара Золотухина
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
“Потерял дар речи”: в Сети восхищаются большой грудью россиянки
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
12В Москве простились с Юлией Началовой
14:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Путин назвал Матвиенко очень важным звеном в государственной структуре

В воскресенье председатель Совфеда отмечает 70-летие.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко полностью отдается работе и всегда добивается поставленных целей.

Президент дал интервью для фильма «Валентина», который вышел в день рождения Матвиенко на канале Россия 1. 7 апреля председатель верхней палаты отмечает 70-летие.

Валентина Ивановна, конечно, является очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре сегодняшней нашей работы.
Владимир Путин
президент России

Он добавил, что не пожалел о решении сохранить Матвиенко на посту вице-премьера, когда возглавил правительство в 1999 году. Матвиенко входила в кабинет Евгения Примакова, и сам он также считал ее квалифицированным работником.

Палата номер раз. Как здоровую женщину признали психически больной
США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
«Краснодар» назвал причину для разрыва контракта с Мамаевым
$900 млрд репараций: Польша выставит Германии счет за войну
Назван продукт, защищающий от рака печени
В Бразилии рухнул длинный мост (видео)
«Умоляю, не пей»: как Тарасова боролась с пьянством Ягудина
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю В воскресенье завершился сто первый по счету регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победителем которого впервые в истории стала «Тампа Бэй»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Аккумуляторы для автомобилей: заявлено о революционном прорыве Компания Innolith из Швейцарии собирается начать выпуск аккумуляторов нового поколения. Уже совсем скоро на рынок могут выйти электромобили с запасом хода более 1000 км!
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Юлии Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы Вера Алдонина поучаствовала в концерте
Леди
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети В интернет попал снимок с репетиции Примадонны.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь