Путин назвал Матвиенко очень важным звеном в государственной структуре
В воскресенье председатель Совфеда отмечает 70-летие.
В воскресенье председатель Совфеда отмечает 70-летие.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко полностью отдается работе и всегда добивается поставленных целей.
Президент дал интервью для фильма «Валентина», который вышел в день рождения Матвиенко на канале Россия 1. 7 апреля председатель верхней палаты отмечает 70-летие.
Валентина Ивановна, конечно, является очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре сегодняшней нашей работы.
Он добавил, что не пожалел о решении сохранить Матвиенко на посту