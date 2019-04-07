Мне бы ваши проблемы, господин учитель!
На что и на кого жалуются наши педагоги и преподаватели в других странах мира.
На что и на кого жалуются наши педагоги и преподаватели в других странах мира.
О чем говорят
По всей России прошла новая серия флешмоба «#учителятожелюди» в защиту 38-летней учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Она выложила в Сеть свои фотографии в купальнике на спортивных соревнованиях. В чем ее коллеги усмотрели нарушение норм поведения педагога. Татьяне пришлось уволиться.
Ранее точно такая же история приключилась с учительницей из Омска Викторией Поповой за фотосессию «пин-ап». Тогда за Викторию вступилась целая армия неравнодушных людей, опубликовавших в соцсетях свои фото, и женщине удалось вернуться на работу.
Мы не готовы давать этическую оценку этим фото и реакции на них, как видно, специалистов и так хватает… А против чего или за что выступают педагоги в других странах?
Пять учителей лондонской начальной школы Ферзедаун попросили сократить их годовой оклад, чтобы помочь двум лаборантам не лишиться своих рабочих мест. Такая добрая воля со стороны педагогов принесла школе около семи тысяч фунтов.
Как сообщает The Guardian, руководству школы пришлось пойти на сокращение рабочих мест
«Без этих добровольных сокращений выплат мы не могли бы и дальше работать на благо детей должным образом», — заявила директор школы Моника
Диана Ковалева
Почти 80 процентов школ и детских садов в Польше поддержали проведение бессрочной забастовки, старт которой назначен на понедельник, 8 апреля. Родители по всей стране в панике.
«Боремся за наше достоинство и уважение к тяжелому труду» — такими плакатами обклеивают сотрудники польских школ двери, которые в понедельник не откроются для учеников, если правительство не даст гарантий повышения их заработной платы.
А в общемировом рейтинге польские педагоги лишь незначительно опережают
Поэтому профсоюз учителей еще в начале марта объявил, что, в случае если педагогам не поднимут зарплату до достойного их работы уровня, по всей стране начнутся забастовки.
По сложившейся традиции, в школах был проведен забастовочный референдум, в ходе которого, по данным
Ариадна Рокоссовская
Учителя в школах Парижа и западной Франции ставят всем ученикам только отличные оценки. Так они выражают несогласие с реформой школьного образования, предложенной правительством.
Количество тестов будет сокращено и адаптировано к современным темам и специальностям. Это должно способствовать скорейшему получению университетских степеней. Президент Эмманюэль Макрон представил реформу как важный элемент модернизации французской экономики. По его мнению, нынешнее образование не может адекватно подготовить школьников к поступлению в университет и тем более к условиям современного и более требовательного рынка труда.
Со своей стороны, педагоги считают, что новая система усугубит социальное неравенство. Конечно, в пределах доступных мест ученики сами выберут предметы для изучения. Но самые популярные направления займут лучшие учащиеся из обеспеченных семей.
Напомним, что прежнее правое правительство уже пыталось провести подобную реформу, однако она не состоялась
Александр Саможнев
Почти двукратный рост уровня агрессии против учителей в государственных школах штата
Она была на взводе. Когда я выходила, она направилась в мою сторону, чтобы дать мне пощечину. На лице у меня остались синяки. Я закрыла лицо руками, чтобы защититься, но она продолжала и оставила следы на моей руке..
Накануне она сделала выговор своей ученице за плохое поведение, что и спровоцировало агрессию со стороны матери школьницы. В общей сложности в прошлом году в штате было зафиксировано 434 случая проявления агрессии против учителей, что на 73 процента выше показателей предыдущего года. И речь идет только о зарегистрированных происшествиях. А сколько случаев, возможно менее «выдающихся», осталось на уровне разбирательства в кабинете директора школы, можно только гадать.
Бывший президент бразильского Национального института исследований в области образования Мария Елена Гимараис де Кастро считает, что главной причиной этого тренда стала радикализация общества. «Уровень насилия растет и за пределами школы. И очень плохо, что в школе вообще встречается агрессия, ведь это пагубно влияет на образовательный процесс», — отмечает эксперт.
Статистики по уровню агрессии в отношении учителей в масштабах всей 200-миллионой страны не ведется. Однако можно предположить, что общие тенденции вряд ли сильно отличаются от показателей самого богатого региона Бразилии.
Иван Карташов