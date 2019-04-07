Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что не так с анализами Зеленского
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз
«Умер. Кончилось кино». 20 бессмертных цитат из фильмов Данелии
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Радоваться нечему: «разоблачен» успех Зеленского
Подробности смерти Булдакова раскрыла его подруга
Уход с «России 1»: Скабеева остро ответила на слухи
Алдонин показал видео дочери в траурном платье
Россия закрыла украинцам путь в Азию для перевозок (официально)
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
“Потерял дар речи”: в Сети восхищаются большой грудью россиянки
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
12Мир в розовом цвете
12:07 (мск), источник: Российская газета

Мне бы ваши проблемы, господин учитель!

На что и на кого жалуются наши педагоги и преподаватели в других странах мира.

Источник: РИА "Новости"

О чем говорят

Жертвы соцсетей

По всей России прошла новая серия флешмоба «#учителятожелюди» в защиту 38-летней учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Она выложила в Сеть свои фотографии в купальнике на спортивных соревнованиях. В чем ее коллеги усмотрели нарушение норм поведения педагога. Татьяне пришлось уволиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее точно такая же история приключилась с учительницей из Омска Викторией Поповой за фотосессию «пин-ап». Тогда за Викторию вступилась целая армия неравнодушных людей, опубликовавших в соцсетях свои фото, и женщине удалось вернуться на работу.

Мы не готовы давать этическую оценку этим фото и реакции на них, как видно, специалистов и так хватает… А против чего или за что выступают педагоги в других странах?

Урок солидарности

Пять учителей лондонской начальной школы Ферзедаун попросили сократить их годовой оклад, чтобы помочь двум лаборантам не лишиться своих рабочих мест. Такая добрая воля со стороны педагогов принесла школе около семи тысяч фунтов.

Читайте также
В соцсетях раскритиковали врача-педиатра за фотосессию в белье

Как сообщает The Guardian, руководству школы пришлось пойти на сокращение рабочих мест из-за уменьшения государственного финансирования.

Тогда несколько преподавателей решили отказаться от части своей зарплаты, чтобы спасти положение.

«Без этих добровольных сокращений выплат мы не могли бы и дальше работать на благо детей должным образом», — заявила директор школы Моника Кичлеу-Уилсон. Зарплаты некоторых добровольцев сокращены почти на двадцать процентов. По данным Института фискальных исследований, за последние восемь лет государственное субсидирование школ в Британии уменьшилось на восемь процентов. Чтобы хоть как-то сэкономить, некоторые школы закрываются на время ланча в пятницу или даже увольняют собственных директоров. Так, в одной из школ Западного Йоркшира директор уволил сам себя, предоставив управление учебным заведением двум заместителям.

Диана Ковалева

Экзамен для властей

Почти 80 процентов школ и детских садов в Польше поддержали проведение бессрочной забастовки, старт которой назначен на понедельник, 8 апреля. Родители по всей стране в панике.

Читайте также
Как вести себя в соцсетях, если вы учитель: истории из России и еще четырех стран

«Боремся за наше достоинство и уважение к тяжелому труду» — такими плакатами обклеивают сотрудники польских школ двери, которые в понедельник не откроются для учеников, если правительство не даст гарантий повышения их заработной платы.

По данным, представленным в рапорте европейской сети информации об образовании Euridice за 2017 год, уровень зарплат учителей в Польше ниже, чем в странах Западной Европы.

А в общемировом рейтинге польские педагоги лишь незначительно опережают Пуэрто-Рико. И речь идет как о недавних выпускниках педвузов, так и о заслуженных работниках сферы образования.

Поэтому профсоюз учителей еще в начале марта объявил, что, в случае если педагогам не поднимут зарплату до достойного их работы уровня, по всей стране начнутся забастовки.

По сложившейся традиции, в школах был проведен забастовочный референдум, в ходе которого, по данным интернет-издания gazeta.pl, в 15 549 учебных заведениях поддержали бессрочную акцию протеста.

Ариадна Рокоссовская

Источник: AP 2019

Протест на пятерку

Учителя в школах Парижа и западной Франции ставят всем ученикам только отличные оценки. Так они выражают несогласие с реформой школьного образования, предложенной правительством.

Педагоги протестуют против изменений в экзаменационной системе на получение полного среднего образования.
Читайте также
Кемеровская учительница 1 апреля пришла на работу в костюме панды

Количество тестов будет сокращено и адаптировано к современным темам и специальностям. Это должно способствовать скорейшему получению университетских степеней. Президент Эмманюэль Макрон представил реформу как важный элемент модернизации французской экономики. По его мнению, нынешнее образование не может адекватно подготовить школьников к поступлению в университет и тем более к условиям современного и более требовательного рынка труда.

Со своей стороны, педагоги считают, что новая система усугубит социальное неравенство. Конечно, в пределах доступных мест ученики сами выберут предметы для изучения. Но самые популярные направления займут лучшие учащиеся из обеспеченных семей.

Напомним, что прежнее правое правительство уже пыталось провести подобную реформу, однако она не состоялась из-за массовых уличных протестов.

Александр Саможнев

Кто боится родительского собрания

Почти двукратный рост уровня агрессии против учителей в государственных школах штата Сан-Паулу обнаружил бразильский портал GloboNews, исследуя реестры школьных происшествий за 2018 год. В большинстве случаев рукоприкладство исходило от родителей нерадивых учеников.

Она была на взводе. Когда я выходила, она направилась в мою сторону, чтобы дать мне пощечину. На лице у меня остались синяки. Я закрыла лицо руками, чтобы защититься, но она продолжала и оставила следы на моей руке..
одна из потерпевших
Статья
Как растят детей в скандинавских странах

Накануне она сделала выговор своей ученице за плохое поведение, что и спровоцировало агрессию со стороны матери школьницы. В общей сложности в прошлом году в штате было зафиксировано 434 случая проявления агрессии против учителей, что на 73 процента выше показателей предыдущего года. И речь идет только о зарегистрированных происшествиях. А сколько случаев, возможно менее «выдающихся», осталось на уровне разбирательства в кабинете директора школы, можно только гадать.

Бывший президент бразильского Национального института исследований в области образования Мария Елена Гимараис де Кастро считает, что главной причиной этого тренда стала радикализация общества. «Уровень насилия растет и за пределами школы. И очень плохо, что в школе вообще встречается агрессия, ведь это пагубно влияет на образовательный процесс», — отмечает эксперт.

Статистики по уровню агрессии в отношении учителей в масштабах всей 200-миллионой страны не ведется. Однако можно предположить, что общие тенденции вряд ли сильно отличаются от показателей самого богатого региона Бразилии.

Иван Карташов

 Малышей предлагают отчислять из детских садов за прогулы
На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля
Отравившийся «Новичком» Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
«Краснодар» назвал причину для разрыва контракта с Мамаевым
Почему население в России убывает
$900 млрд репараций: Польша выставит Германии счет за войну
Найдено самое высокое дерево в мире
Овечкин в 8-й раз стал лучшим снайпером регулярки НХЛ
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю В воскресенье завершился сто первый по счету регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победителем которого впервые в истории стала «Тампа Бэй»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Аккумуляторы для автомобилей: заявлено о революционном прорыве Компания Innolith из Швейцарии собирается начать выпуск аккумуляторов нового поколения. Уже совсем скоро на рынок могут выйти электромобили с запасом хода более 1000 км!
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь