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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

День кофе: что нужно знать о пользе и вреде напитка

17 апреля отмечают Международный день кофе. Редакция Новостей Mail.ru собрала последние научные открытия об этом напитке.

На кофе полезно смотреть

Ученые из Университета Монаш в Австралии и Торонтского университета в Канаде обнаружили неожиданный психологический эффект: оказывается, один лишь вид эспрессо или капучино заставляет мозг работать активнее. Психологи связали это с устойчивой ассоциацией: в наших мыслях ароматный напиток ассоциируется с зарядом бодрости. Эта ассоциация сильнее у людей западной культуры.

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Кофе полезно нюхать

Кофе помогает эффективнее решать аналитические и математические задачи, установили ученые из Технологического института Стивенс.

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Средство против старения мозга

В кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином тормозит развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, обнаружили ученые из Ратгерского университета в США. Это эйкозаноид-5-гидрокситриптамин (EHT), который препятствует накоплению в мозге белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.

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Слишком горячий кофе вреден

Употребление слишком горячих напитков связано с повышенным риском развития рака пищевода, установили американские онкологи. У пациентов, которые употребляли больше 700 мл горячих напитков в день температурой 60 градусов Цельсия и выше, риск развития рака пищевода был выше на 90%.

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Уменьшение части мозга

Ученые из Сеульского университета в Южной Корее изучали влияние длительного употребления кофе на здоровье. Оказалось, что у людей, которые пили минимум 2 чашки кофе в день в течение 30 лет, на 20% уменьшился эпифиз. Это железа в мозге, которая, среди прочего, синтезирует гормон мелатонин. Если уровень мелатонина падает, могут начаться проблемы со сном.

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Панические атаки

Употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, установили ученые. Это может вызывать появление нервозности даже у тех людей, кто не имеет проблем с психическим здоровьем. Если же человек склонен к появлению тревожных состояний, кофеин может довести его до панической атаки.

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Анна Лысенко

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