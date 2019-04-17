День кофе: что нужно знать о пользе и вреде напитка
17 апреля отмечают Международный день кофе. Редакция Новостей Mail.ru собрала последние научные открытия об этом напитке.
17 апреля отмечают Международный день кофе. Редакция Новостей Mail.ru собрала последние научные открытия об этом напитке.
Ученые из Университета Монаш в Австралии и Торонтского университета в Канаде обнаружили неожиданный психологический эффект: оказывается, один лишь вид эспрессо или капучино заставляет мозг работать активнее. Психологи связали это с устойчивой ассоциацией: в наших мыслях ароматный напиток ассоциируется с зарядом бодрости. Эта ассоциация сильнее у людей западной культуры.
Кофе помогает эффективнее решать аналитические и математические задачи, установили ученые из Технологического института Стивенс.
В кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином тормозит развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, обнаружили ученые из Ратгерского университета в США. Это эйкозаноид-5-гидрокситриптамин (EHT), который препятствует накоплению в мозге белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.
Употребление слишком горячих напитков связано с повышенным риском развития рака пищевода, установили американские онкологи. У пациентов, которые употребляли больше 700 мл горячих напитков в день температурой 60 градусов Цельсия и выше, риск развития рака пищевода был выше на 90%.
Ученые из Сеульского университета в Южной Корее изучали влияние длительного употребления кофе на здоровье. Оказалось, что у людей, которые пили минимум 2 чашки кофе в день в течение 30 лет, на 20% уменьшился эпифиз. Это железа в мозге, которая, среди прочего, синтезирует гормон мелатонин. Если уровень мелатонина падает, могут начаться проблемы со сном.
Употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, установили ученые. Это может вызывать появление нервозности даже у тех людей, кто не имеет проблем с психическим здоровьем. Если же человек склонен к появлению тревожных состояний, кофеин может довести его до панической атаки.
Анна Лысенко
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