В мячах для гольфа обнаружили «космические ландшафты» (фото)
Фотограф создал серию работ, на которых показаны мячики для гольфа в разрезе.
Фотограф создал серию работ, на которых показаны мячики для гольфа в разрезе.
Фотограф из Огайо Джеймс Фридман любит абстрактное искусство. Побывав однажды на выставке оборудования для гольфа, он с удивлением обнаружил, что мячики для этой игры — отличный объект для абстрактной фотографии.
Фридман создал серию работ, на которых показаны мячики для гольфа в разрезе. Сложные, красочные узоры напоминают ландшафты фантастических планет.
Фридман меняет способ нарезки от мячика к мячику. Некоторые шары он режет ровно, другие — грубо, третьи и вовсе дробит. Это позволяет фотографу показать текстуру и фактуру материала.
Фридман говорит, что необыкновенная структурная изысканность и удивительная цветовая гамма вдохновили его на новые поиски в творчестве.
Анна Лысенко
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