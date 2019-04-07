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11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В мячах для гольфа обнаружили «космические ландшафты» (фото)

Фотограф создал серию работ, на которых показаны мячики для гольфа в разрезе.

Фотограф из Огайо Джеймс Фридман любит абстрактное искусство. Побывав однажды на выставке оборудования для гольфа, он с удивлением обнаружил, что мячики для этой игры — отличный объект для абстрактной фотографии.

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Фридман создал серию работ, на которых показаны мячики для гольфа в разрезе. Сложные, красочные узоры напоминают ландшафты фантастических планет.

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Фридман меняет способ нарезки от мячика к мячику. Некоторые шары он режет ровно, другие — грубо, третьи и вовсе дробит. Это позволяет фотографу показать текстуру и фактуру материала.

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Фридман говорит, что необыкновенная структурная изысканность и удивительная цветовая гамма вдохновили его на новые поиски в творчестве.

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Анна Лысенко

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