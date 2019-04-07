Матвиенко отмечает свой юбилей в Санкт-Петербурге
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует свое 70-летие в
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует свое 70-летие в
Уточняется, что она осмотрела строящийся при ее попечении храм в Приморском районе Северной столицы, а также выстрелила из пушки на Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости.
Ранее 7 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил работу Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина», приуроченного к 70-летию спикера Совфеда и вышедшего в эфир телеканала «Россия-1».
По словам российского лидера, Матвиенко является полезным и очень важным звеном в госструктуре. Президент также отметил, что она владеет материалом по тем вопросам, которыми занимается. Отдельно Путин выделил наличие у нее собственного мнения, которое основано на жизненном опыте.