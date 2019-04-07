Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский объяснился за казус с результатами анализов
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
В глазу пациентки обнаружили живых пчел
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Радоваться нечему: «разоблачен» успех Зеленского
Подробности смерти Булдакова раскрыла его подруга
«Да ладно?!»: звезды с нетрадиционной ориентацией
«Прекратите это»: Ахеджакова поддержала Панина
Подробности смерти Тамары Золотухиной
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
Модный приговор: как сегодня нужно одеваться в суд?
Сестры Хадид, Джулианна Мур и другие звезды на светском рауте
“Потерял дар речи”: в Сети восхищаются большой грудью россиянки
Студенток Киева пристыдили за горячие фото
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
12В Москве простились с Юлией Началовой
14:47 (мск), источник: Известия

Матвиенко отмечает свой юбилей в Санкт-Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует свое 70-летие в Санкт-Петербурге в кругу друзей и близких. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что она осмотрела строящийся при ее попечении храм в Приморском районе Северной столицы, а также выстрелила из пушки на Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости.

Ранее 7 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил работу Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина», приуроченного к 70-летию спикера Совфеда и вышедшего в эфир телеканала «Россия-1».

По словам российского лидера, Матвиенко является полезным и очень важным звеном в госструктуре. Президент также отметил, что она владеет материалом по тем вопросам, которыми занимается. Отдельно Путин выделил наличие у нее собственного мнения, которое основано на жизненном опыте.

 Столица в огне: ливийская армия ведет наступление на Триполи
Трагедия 7 апреля: может ли повториться катастрофа АПЛ «Комсомолец»
США вывели свои войска из Ливии из соображений безопасности
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
«Краснодар» назвал причину для разрыва контракта с Мамаевым
$900 млрд репараций: Польша выставит Германии счет за войну
Назван продукт, защищающий от рака печени
В Бразилии рухнул длинный мост (видео)
«Умоляю, не пей»: как Тарасова боролась с пьянством Ягудина
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров и Овечкин вписали свои имена в историю В воскресенье завершился сто первый по счету регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победителем которого впервые в истории стала «Тампа Бэй»
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Аккумуляторы для автомобилей: заявлено о революционном прорыве Компания Innolith из Швейцарии собирается начать выпуск аккумуляторов нового поколения. Уже совсем скоро на рынок могут выйти электромобили с запасом хода более 1000 км!
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Юлии Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы Вера Алдонина поучаствовала в концерте
Леди
Фото Аллы Пугачевой с новой прической произвело фурор в сети В интернет попал снимок с репетиции Примадонны.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь