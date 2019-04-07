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15:00 (мск), источник: Daily Storm

Матвиенко: Годы работы с Путиным — лучшие в моей жизни

Президент доверяет людям, которые работают в его команде, рассказала спикер Совфеда.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала годы работы в команде президента России Владимира Путина лучшими в своей жизни, отметив, что они были сложными, но чрезвычайно интересными. Как пример этого спикер Совфеда привела губернаторские выборы Санкт-Петебурга в 2003 году, выйти на которые глава государства убеждал Матвиенко около месяца. Она подчеркнула, что российский лидер доверяет людям, которых пригласил в свою команду. Сам Путин в фильме, посвященном 70-летию Матвиенко, отметил, что она всегда имеет свое собственное мнение и умело тактично продвигает его.

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«Если [Путин] приглашает человека в команду, это значит, что он ему доверяет. Это принцип», — приводят «Вести» слова Матвиенко из фильма, посвященного ее 70-летию. Спикер Совфеда считает, что годы, в которые она была в команде президента, были лучшими в ее жизни. Эта работа была сложной, но интересной и насыщенной, подчеркнула она.

Матвиенко рассказала, что около месяца отказывалась выйти на губернаторские выборы в Санкт-Петербурге в 2003 году, но в итоге глава государства сумел убедить ее, что это необходимо. «Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор», — вспомнила она свои слова.

К концу этого месяца Матвиенко вызвали в Кремль, и при личной встрече президент сказал, что у него нет другого кандидата, которому бы он доверял.

Сам президент в фильме пояснил, что считал Матвиенко единственным достойным претендентом из-за ее опыта государственной работы и хорошего знания города.

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В 2011 году Матвиенко ушла с поста губернатора Санкт-Петербурга. Через несколько месяцев она стала спикером Совета Федерации. «Я думала — боже мой, я там умру от скуки. После такой активной кипучей работы там 24 часа в сутки мне будет скучно. Но мне совсем не скучно. Это очень интересная работа», — пересказала она свое начальное отношение к верхней палате парламента..

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Президент в воскресенье поздравил Матвиенко с юбилеем. «Действительно, Валентина Ивановна работала всегда с полной отдачей… Она является очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре сегодняшней нашей работы», — отметил глава государства, также заявив, что Матвиенко всегда имеет свое собственное мнение и тактично, но настойчиво продвигает его и «всегда достигает результата».

Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. В 90-х годах она была послом России на Мальте, а потом в Греции. С 1998-го по 2003 год занимала пост вице-премьера РФ, в 2003 году победила на выборах губернатора Санкт-Петербурга. В 2011 году Матвиенко стала первой женщиной, избранной на пост спикера Совета Федерации РФ. Эту должность она занимает уже девятый год.

Егор Латышев

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