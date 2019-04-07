Матвиенко: Годы работы с Путиным — лучшие в моей жизни
Президент доверяет людям, которые работают в его команде, рассказала спикер Совфеда.
Президент доверяет людям, которые работают в его команде, рассказала спикер Совфеда.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала годы работы в команде президента России Владимира Путина лучшими в своей жизни, отметив, что они были сложными, но чрезвычайно интересными. Как пример этого спикер Совфеда привела губернаторские выборы
«Если [Путин] приглашает человека в команду, это значит, что он ему доверяет. Это принцип», — приводят «Вести» слова Матвиенко из фильма, посвященного ее 70-летию. Спикер Совфеда считает, что годы, в которые она была в команде президента, были лучшими в ее жизни. Эта работа была сложной, но интересной и насыщенной, подчеркнула она.
Матвиенко рассказала, что около месяца отказывалась выйти на губернаторские выборы в
Сам президент в фильме пояснил, что считал Матвиенко единственным достойным претендентом
В 2011 году Матвиенко ушла с поста губернатора
Президент в воскресенье поздравил Матвиенко с юбилеем. «Действительно, Валентина Ивановна работала всегда с полной отдачей… Она является очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре сегодняшней нашей работы», — отметил глава государства, также заявив, что Матвиенко всегда имеет свое собственное мнение и тактично, но настойчиво продвигает его и «всегда достигает результата».
Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. В 90-х годах она была послом России на Мальте, а потом в Греции. С 1998-го по 2003 год занимала пост
Егор Латышев