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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поздравил Матвиенко с юбилеем и отметил силу ее характера

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с юбилеем, отметив силу ее характера, ум и женскую мудрость, сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: РИА Новости
Примите мои сердечные поздравления с юбилеем. Ваше имя неслучайно означает на латыни «сильная». Именно сила характера, сила ума, сила особой женской мудрости позволяют вам достигать максимальных высот везде, где бы вы ни работали: на дипломатической службе, в правительстве, во главе Санкт-Петербурга или СФ.

Премьер также отметил, что Матвиенко является талантливым и ярким политиком, человеком принципиальным и эрудированным. Медведев подчеркнул, что она всегда последовательно отстаивает свою позицию и умеет брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях.

«Сегодня как председатель СФ вы многое делаете для совершенствования законодательства, эффективного взаимодействия всех ветвей власти, укрепления межпарламентского сотрудничества. И, конечно, большого уважения заслуживает ваша работа по поддержке материнства и детства, благотворительности и меценатства», — добавил Медведев.

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