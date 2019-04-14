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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Творец чудовищ: как работает знаменитый скульптор из Нигерии (фото)

Скульптуры животных в его мастерской словно застыли в движении.

Скульптор Дотун Попола из Нигерии создает фантастические статуи из металлолома, старых проводов, кухонной утвари и другого хлама.

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Любимая тема Пополы — животные. Он использует краску и яркие элементы, чтобы придать своим созданиям выразительность. Скульптуры в его мастерской словно застыли в движении.

35-летний скульптор живет в городке Иле-Ифе на юго-западе страны. Он изучал искусство в университете. Сейчас Попола — один из африканских художников, признанных на мировом уровне.

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«У большинства моих скульптур есть свой посыл, своя философия… — говорит скульптор. — Я стараюсь, чтобы они затрагивали какую-то социальную тему или рассказывали народную сказку».

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Анна Лысенко

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