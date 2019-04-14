Творец чудовищ: как работает знаменитый скульптор из Нигерии (фото)
Скульптуры животных в его мастерской словно застыли в движении.
Скульптуры животных в его мастерской словно застыли в движении.
Скульптор Дотун Попола из Нигерии создает фантастические статуи из металлолома, старых проводов, кухонной утвари и другого хлама.
Любимая тема Пополы — животные. Он использует краску и яркие элементы, чтобы придать своим созданиям выразительность. Скульптуры в его мастерской словно застыли в движении.
35-летний скульптор живет в городке
«У большинства моих скульптур есть свой посыл, своя философия… — говорит скульптор. — Я стараюсь, чтобы они затрагивали
Анна Лысенко
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