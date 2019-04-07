Вдова Валерия Золотухина скончалась на 71-м году жизни
О смерти Тамары Золотухиной сообщила ее подруга.
О смерти Тамары Золотухиной сообщила ее подруга.
О смерти Тамары Золотухиной сообщила ее подруга.
Несколько часов назад пришло печальное известие — на 71-м году жизни не стало Тамары Золотухиной, вдовы актера Валерия Золотухина. О смерти скрипачки сообщила в Facebook ее подруга, актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. Причины смерти Тамары Золотухиной не уточняются, однако, по некоторым данным, скрипачка боролась с онкологическим заболеванием.
Напомним, Тамара и Валерий Золотухины поженились в 1978 году. Брак продлился сорок лет и, несмотря на то, что последние годы своей жизни актер провел в отношениях с Ириной Линдт, официально развод с Тамарой Золотухиной так и не был оформлен. В 2007 году Тамара и Валерий потеряли сына — 28-летний Сергей Золотухин покончил с собой. Самого Валерия Золотухина не стало в 2013 году.
Наталья Емельянова