Белоруссия открыла туристические маршруты в Чернобыльской зоне отчуждения
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас.
Он также отметил, что доза радиации, которую турист может получить за один рабочий день в зоне отчуждения, будет меньше, чем от перелета.
«На текущий момент мы имеем чуть больше трех
Стоимость экскурсии для пяти человек — 340 белорусских рублей (около 200 долларов). На экскурсии расскажут о жизни зоны, научной работе, покажут разрушенные здания, выселенные деревни и дикую природу.
Подобные экскурсии уже много лет проводят на Украине. Там показывают ЧАЭС, Припять и Чернобыль, могильники техники. В белорусской зоне отчуждения места куда более дикие: местная природа уникальна, а в заброшенных деревнях уже давно поселились лесные звери.