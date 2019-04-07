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18:52 (мск), источник: Esquire

Белоруссия открыла туристические маршруты в Чернобыльской зоне отчуждения

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Источник: РИА "Новости"
Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас.
Максим Кудин
рассказал заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника

Он также отметил, что доза радиации, которую турист может получить за один рабочий день в зоне отчуждения, будет меньше, чем от перелета.

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«На текущий момент мы имеем чуть больше трех бета-частиц на сантиметр квадратный. Таких цифр можно не бояться. Но буквально шаг в сторону и уровень начинает резко расти — сразу в 15 раз. А это уже эффективная зона облучения. И даже такая мозаика — не повод для паники. Период полураспада цезия и стронция прошел, в земле этих радионуклидов сейчас вдвое меньше», — объяснил Кудин.

Стоимость экскурсии для пяти человек — 340 белорусских рублей (около 200 долларов). На экскурсии расскажут о жизни зоны, научной работе, покажут разрушенные здания, выселенные деревни и дикую природу.

Подобные экскурсии уже много лет проводят на Украине. Там показывают ЧАЭС, Припять и Чернобыль, могильники техники. В белорусской зоне отчуждения места куда более дикие: местная природа уникальна, а в заброшенных деревнях уже давно поселились лесные звери.

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