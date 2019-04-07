Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки боевой машины.
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки боевой машины.
В воскресенье, 7 апреля, появилось видео, на котором запечатлено, как танк Т-80 стреляет дровами. Стоит отметить, что таким образом на 61-й бронетанковом ремонтном заводе в
Судя по записи, полено разорвало на щепки почти сразу после выстрела. Кроме того, на кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», можно увидеть процесс заряжания, снятый камерой, установленной внутри танка.
Напомним, как писал сайт kp.ru, не так давно в США оценили модернизацию танка Т-80. В частности, в издании National Interest пришли к выводу, что сообщения о том, что эта боевая машина «устарела», являются преждевременными.
СПРАВКА «КП»
Т-80 способен разгоняться до 80 километров в час и прыгать на 14 метров. На Западе его даже прозвали «летающий танк».
Дарья Ивашкина