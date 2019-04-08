Только без рук. Кто и зачем оторвал руки статуе Венеры Милосской
Без рук, без документов, но зато с кучей легенд — как французы нашли статую Венеры Милосской и сделали ее культовой.
Без рук, без документов, но зато с кучей легенд — как французы нашли статую Венеры Милосской и сделали ее культовой.
Сегодня это одна из самых узнаваемых скульптур во всем мире. Двухметровая фигура женщины, торс которой обнажен, а бедра и ноги скрыты под упавшим одеянием. Считается, что это изображение древнегреческой богини любви, но обычно ее называют римским именем Венера. Главная ее примета — отсутствие рук, но именно эта деталь сделала Венеру, найденную 8 апреля 1820 года на греческом острове Милос, легендой.
Строго говоря, даже дата (то есть 8 апреля 1820 года) подвергается сомнению, но именно она является, так сказать, общепринятой. По мнению исследователей, именно в этот день крестьянин Йоргос Кентротас с Милоса рылся в руинах древнего города и откопал там разделенную на две части статую Венеры.
По мнению австралийского историка Эдварда Дуикера (Edward Duyker), статую нашел некий Теодорос Кендротас. Дуикер ссылается на архивное письмо французского консула на Милосе Луи Бреста, написанное, впрочем, лет через сорок после событий. Правда, Йоргос в этой версии тоже присутствует: это сын Теодороса, который позже требовал у французского консула вознаграждение за находку.
В общепринятой на сегодня версии присутствуют и некоторые обстоятельства, которые сомнению не подвергаются. Например, свидетелем крестьянских раскопок был французский моряк с корабля «Эстафетт» Оливье Вутье, который сразу опознал в статуе шедевр из шедевров и доложил о находке своему капитану. Тот написал генеральному консулу Франции в Смирне, в переписку вступил еще и Луи Брест. В конце концов дело доходит до посла Франции в Стамбуле маркиза де Ривьера и тот решает, что Венеру все же стоит купить.
В конце мая за покупкой отправили тот же «Эстафетт», который оказался под рукой. Правда, когда этот корабль прибыл на Милос, выяснилось, что турки уже все решили за французов и даже погрузили статую на корабль (иногда уточняется: на русский корабль), чтобы отвезти ее в Стамбул. Отправленному с важной миссией секретарю посольства виконту Марселлу потребовался весь его дипломатический талант: он два дня уговаривал турков отдать статую ему. И, что удивительно, уговорил: Венера оказалась на французском корабле.
«Эстафетт» плавал по Восточному Средиземноморью еще несколько месяцев, потом Венеру забрал себе маркиз де Ривьер, который как раз возвращался на родину.
Официально считается, что рук у найденной в земле Милоса статуи не было изначально. Тот же Дуикер упоминает фрагменты левой руки Венеры, один из которых представлял собой кисть с яблоком: это, кстати, дало некоторым исследователям повод заявить, что Венера изображена в момент суда Париса. Что за загадочные «мраморные фрагменты» забирал с Милоса де Ривьер, неизвестно.
Впрочем, чем меньше данных, тем больше догадок. В реконструкциях богиню делают пряхой, в руки ей дают зеркало или ее располагают по соседству с богом войны Марсом (или Аресом, поскольку речь о Древней Греции), указывая на то, что это могла быть парная скульптура. Некоторые вообще считают, что это не Венера, а богиня победы Ника.
Самой романтической, безусловно, является версия о том, что руки Венере оторвали французские моряки, которые боролись за обладание статуей с местными турками в порту Милоса. К сожалению, никакими документами она не подтверждается. Впервые об этом стало известно в 1874 году со слов лейтенанта с французского судна. Но это судно во время «борьбы за Венеру» на Милосе находилось в Чёрном море.
Следует отметить, что Венеру Милосскую нашли весьма вовремя. В 1815 году окончательно свергли Наполеона I Бонапарта, и Франции пришлось возвращать многие награбленные им за годы завоеваний сокровища. Например, вернулась в Италию Венера Медицейская, которую тогда считали лучшим образцом древнегреческой скульптуры. Французы переживали эту потерю очень тяжело.
И вдруг судьба в лице моряков и дипломатов подарила Франции новую и уже полностью свою Венеру. Развернулась настоящая
Венера сразу же после попадания во Францию начала обрастать многочисленными мифами. Постарались в этом все причастные к находке, и каждый из них, естественно, выпячивал свои заслуги. Относительно бесстрастно написаны воспоминания офицера (и ботаника по призванию) Дюмона д Юрвиля, который был одним из первых исследователей статуи, но и в них нет многих подробностей обстоятельств находки.
Первое время Венеру с Милоса вообще воспринимали как одну из работ Праксителя и относили к классической эпохе (480−323 до н. э.).
Венера Милосская пережила многое. Она могла погибнуть во время Парижской коммуны в 1871 году, когда общественные здания горели одно за другим. Статую тогда прятали в подвале префектуры полиции, которое сгорело. Но Венера уцелела. В 1939 году ее вместе с другими сокровищами Лувра вывезли из Парижа и всю войну скрывали в замке Валансе. Сейчас она занимает почетное и специально обустроенное место в Лувре, привлекая толпы посетителей, которым хочется убедиться, что рук у нее