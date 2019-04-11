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05:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Вкус — космический. Чем питаются на орбите и как это готовят

Накануне Дня космонавтики «Огонек» побывал на уникальном заводе, который вот уже почти 60 лет отвечает за содержимое тарелок на орбите.

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Автоклав, где кипит харчо, сам похож на летающую тарелку. Огромные вентили, сияющие бока и соответствующая форма. Нагревается эта гигантская кастрюля паром. Большой деревянной ложкой, напоминающей весло, повар помешивает суп. Наблюдать за процессом можно только через толстое стекло.

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«Здесь не только помещение стерильное, здесь и люди стерильные», — говорит Виктор Добровольский, главный конструктор по обеспечению питанием экипажей космических объектов, директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (институт — филиал ФИЦ питания и биотехнологии).

Сейчас над созданием космической еды трудятся два научно-исследовательских института. Требования к ней, а именно: сколько калорий, жиров, белков, углеводов и микроэлементов должен потреблять космонавт на орбите, разрабатываются в Институте медико-биологических проблем РАН. НИИ пищеконцентратной промышленности отвечает за вкус и разнообразие блюд. И уже Бирюлевский экспериментальный завод производит еду для орбиты. Сейчас здесь создают 90 процентов всех наших космических продуктов. Только за рыбу и хлеб отвечают другие предприятия.

Специальная лаборатория завода оценивает стерильность помещения и персонала перед каждой рабочей сменой. «Мы почти 60 лет космонавтов кормим, и еще ни один микроб на орбиту не прорвался», — констатирует Добровольский.

Космическое меню — это 450 рецептов. Одних супов 14 видов, десятки вторых блюд…

Космонавту есть чем себя побаловать: карп с овощами, мясо цыплят в белом соусе, язык говяжий с желе и оливками, осетр заливной, грибы по-старорусски, телятина с овощами, черная икра, ириски, шоколад, медовые коврижки… Не повторяющийся рацион рассчитан на 16 дней.

У Виктора Добровольского каждая баночка под контролем | Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Питание для одного космонавта стоит примерно 30 тысяч рублей в день — это 3 тысячи калорий. Завтрак, обед, ужин. Но если нагрузки интенсивные, космонавт, конечно, не будет голодать и может поесть и четвертый раз.

При отправке продуктов на орбиту учитываются вкусы каждого космонавта | Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Космический повар — это специальность, которую можно приобрести только на практике. Все знания передаются от профессионалов к новичкам, прибывшим из кулинарного колледжа. На постижение тайн космической кулинарии уходит 3−4 месяца. «Все сотрудники проходят очень строгий инструктаж и постепенно изучают технологию и рецепты изготовления блюд», — рассказывает главный конструктор.

Контроль качества жесточайший | Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Суп в вакууме

Из первых блюд наши космонавты больше всего любят борщ, щи и солянку. В последнее время харчо тоже пользуется популярностью.

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Ряд суровых металлических шкафов — основной цех завода. Здесь в течение почти двух суток харчо проходит подготовку для отправки в космос — сублимацию. Сначала суп наливают в противни и замораживают 16 часов до минус 30 градусов. Потом воздух отсасывается и суп сушат в вакууме: нагревают до 50−70 градусов в течение 20−24 часов. Сублимация мяса и рыбы требует больше времени.

«Это дорогой метод, — признает Добровольский, — но он себя оправдывает. При этом в продуктах сохраняется до 97 процентов натуральных веществ. Так как масса у сублимированных продуктов маленькая, можно поднять в космос больше продуктов. Сейчас на МКС у нас находится запас на 240 дней». Прошедшее сублимацию харчо может храниться два года и выдерживать самые экстремальные температуры.

Так выглядят гранулированные деликатесы | Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Процесс расфасовки происходит в отдельном стерильном помещении. Юные девушки в строгой белой униформе черпают металлическими совочками побывавший в вакууме суп, похожий на разноцветные камешки, и на электронных весах укладывают в пакеты. Сначала в один, потом во второй. Фасовщица космической еды — это тоже отдельная профессия. И учат этому тоже только здесь. Весовая норма для супа строгая — 30 граммов. Запаивается пакет под вакуумом.

Деликатесы отправятся на орбиту | Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

В сухом сублимированном виде на орбиту отправляются кисель, творог, первые блюда, каши, десерты, а второе обычно летит в консервных банках. В них тоже содержание воды минимальное. Чтобы восстановить харчо из сублимированного, космонавт просто добавляет воды, 7−10 минут мнет пакетик, потом отрезает верхушку и через специальный клапан выпивает суп. Банка со вторым закрепляется на столе с помощью резинки и содержимое можно есть вилкой. «Это не только пакеты и банки, это и своеобразные космические тарелки», — объясняет Добровольский.

Туба, а не тюбик

На вопрос: «А где же тюбики?» специалисты завода отвечают взглядом, полным космического холода. Во-первых, не тюбики, а тубы, а во-вторых, космонавты не едят из туб с середины 80-х годов, когда Бирюлевский экспериментальный завод полностью перешел на сублимацию.

Во время совместного полета «Союз» — «Аполлон» американские астронавты чокались на орбите русской водкой | Источник: NASA

Юрий Гагарин провел в космосе всего полтора часа, но с собой у него было 9 туб. Три тубы с первым блюдом, три со вторым, три с соками. Первому космонавту нужно было убедиться, что за пределами Земли человек может есть. Глотательный рефлекс сохраняется. После полета Гагарина в космос еще 20 лет отправляли тубы, пока не появилась более совершенная технология. Еда в тубе консервируется, и поэтому в ней сохраняется только 50 процентов полезных веществ, гораздо меньше, чем при сублимации.

Это тост на орбите 2001 года. С тех пор космическое меню сильно изменилось | Источник: NASA

Впрочем, на заводе есть цех, где автомат заливает густой суп в красочные тубы. Рецепт блюд в тубах точной такой же, как был в 60-х. Именно такой борщ и кашу ели на орбите Алексей Леонов и Герман Титов. Но сейчас это уже не для космонавтов, а для всех желающих. Еда в тубах продается как сувениры. «Эти блюда приготовлены с соблюдением всех технологий, — объясняют на заводе.— Если космические туристы когда-нибудь захотят поесть из туб, пожалуйста, мы можем их отправить в космос». Сейчас в тубах на орбиту отправляются только горчица, мед и соус.

Суп харчо в тубах может попробовать любой желающий | Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Меняю на творог

Самое легендарное блюдо в космосе — творог с орехами.

Российский космонавт-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Рязанский на вопрос, какая еда на МКС ему нравится больше всего, отвечает однозначно: творог. Американские астронавты тоже пристрастились к нашему творогу с орехами. Свою еду они меняют на пакетик сублимированного лакомства. Большая часть их рациона — обычные продукты из супермаркета, прошедшие специальную обработку.

Астронавт Карен Найберг показывает, на что способна капля воды в космосе | Источник: NASA

Набор блюд для космических экспедиций заказывает Роскосмос, но и космонавты сами могут выбрать, что им нравится. Но целиком свое меню, они, конечно, составлять не могут. Тут главное — сбалансированный рацион, а не личные пристрастия.

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Все блюда, перед тем как отправиться в космос, дегустируются. Представители института, завода, Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» садятся за большой стол и пробуют 160−190 продуктов. «Еле выходишь с этой дегустации», — говорит главный конструктор. Все высказывают свои пожелания для технологов, например побольше соли, поменьше сахара. Космонавты перед полетом тоже пробуют продукты, которые выбраны для их экспедиции. Каждое блюдо оценивают по 9-балльной системе. Блюда с оценкой 6 и выше отправляются в космос, получившие 5 и ниже остаются на Земле.

Жонглировать фруктами в невесомости может каждый. Что и демонстрирует астронавт Скот Келли | Источник: NASA

— На орбите вкус ощущается иначе, чем на Земле, — рассказывает Добровольский.— Бывает так, что на Земле попробовал — понравилось, а там кажется слишком соленое или горькое, и космонавт хочет заменить блюдо. Тогда мы быстренько готовим другой продукт и отправляем с очередным кораблем. Один космонавт сообщил нам, что в наборе «чай с сахаром» он сахар не ощущает. Ну, мы ему отправили следующим кораблем чай без сахара. Раз не ощущает, зачем ему организм накачивать простыми углеводами.

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Последние новинки космического питания: сублимированные омлеты — классический, с грибами и с перцем, а также два новых супа — борщ с копченостями и тыквенно-сырный. Творческий процесс создания космического меню продолжается. «После возвращения космонавтов у нас тут свой разбор полетов. Мы учитываем их пожелания по питанию, — говорит главный конструктор, — подход у нас индивидуальный».

Наталия Нехлебова

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