Вкус — космический. Чем питаются на орбите и как это готовят
Накануне Дня космонавтики «Огонек» побывал на уникальном заводе, который вот уже почти 60 лет отвечает за содержимое тарелок на орбите.
Накануне Дня космонавтики «Огонек» побывал на уникальном заводе, который вот уже почти 60 лет отвечает за содержимое тарелок на орбите.
Автоклав, где кипит харчо, сам похож на летающую тарелку. Огромные вентили, сияющие бока и соответствующая форма. Нагревается эта гигантская кастрюля паром. Большой деревянной ложкой, напоминающей весло, повар помешивает суп. Наблюдать за процессом можно только через толстое стекло.
«Здесь не только помещение стерильное, здесь и люди стерильные», — говорит Виктор Добровольский, главный конструктор по обеспечению питанием экипажей космических объектов, директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (институт — филиал ФИЦ питания и биотехнологии).
Сейчас над созданием космической еды трудятся два
Специальная лаборатория завода оценивает стерильность помещения и персонала перед каждой рабочей сменой. «Мы почти 60 лет космонавтов кормим, и еще ни один микроб на орбиту не прорвался», — констатирует Добровольский.
Космонавту есть чем себя побаловать: карп с овощами, мясо цыплят в белом соусе, язык говяжий с желе и оливками, осетр заливной, грибы
Питание для одного космонавта стоит примерно 30 тысяч рублей в день — это 3 тысячи калорий. Завтрак, обед, ужин. Но если нагрузки интенсивные, космонавт, конечно, не будет голодать и может поесть и четвертый раз.
Космический повар — это специальность, которую можно приобрести только на практике. Все знания передаются от профессионалов к новичкам, прибывшим из кулинарного колледжа. На постижение тайн космической кулинарии уходит 3−4 месяца. «Все сотрудники проходят очень строгий инструктаж и постепенно изучают технологию и рецепты изготовления блюд», — рассказывает главный конструктор.
Из первых блюд наши космонавты больше всего любят борщ, щи и солянку. В последнее время харчо тоже пользуется популярностью.
Ряд суровых металлических шкафов — основной цех завода. Здесь в течение почти двух суток харчо проходит подготовку для отправки в космос — сублимацию. Сначала суп наливают в противни и замораживают 16 часов до минус 30 градусов. Потом воздух отсасывается и суп сушат в вакууме: нагревают до 50−70 градусов в течение 20−24 часов. Сублимация мяса и рыбы требует больше времени.
«Это дорогой метод, — признает Добровольский, — но он себя оправдывает. При этом в продуктах сохраняется до 97 процентов натуральных веществ. Так как масса у сублимированных продуктов маленькая, можно поднять в космос больше продуктов. Сейчас на МКС у нас находится запас на 240 дней». Прошедшее сублимацию харчо может храниться два года и выдерживать самые экстремальные температуры.
Процесс расфасовки происходит в отдельном стерильном помещении. Юные девушки в строгой белой униформе черпают металлическими совочками побывавший в вакууме суп, похожий на разноцветные камешки, и на электронных весах укладывают в пакеты. Сначала в один, потом во второй. Фасовщица космической еды — это тоже отдельная профессия. И учат этому тоже только здесь. Весовая норма для супа строгая — 30 граммов. Запаивается пакет под вакуумом.
В сухом сублимированном виде на орбиту отправляются кисель, творог, первые блюда, каши, десерты, а второе обычно летит в консервных банках. В них тоже содержание воды минимальное. Чтобы восстановить харчо из сублимированного, космонавт просто добавляет воды, 7−10 минут мнет пакетик, потом отрезает верхушку и через специальный клапан выпивает суп. Банка со вторым закрепляется на столе с помощью резинки и содержимое можно есть вилкой. «Это не только пакеты и банки, это и своеобразные космические тарелки», — объясняет Добровольский.
На вопрос: «А где же тюбики?» специалисты завода отвечают взглядом, полным космического холода.
Юрий Гагарин провел в космосе всего полтора часа, но с собой у него было 9 туб. Три тубы с первым блюдом, три со вторым, три с соками. Первому космонавту нужно было убедиться, что за пределами Земли человек может есть. Глотательный рефлекс сохраняется. После полета Гагарина в космос еще 20 лет отправляли тубы, пока не появилась более совершенная технология. Еда в тубе консервируется, и поэтому в ней сохраняется только 50 процентов полезных веществ, гораздо меньше, чем при сублимации.
Впрочем, на заводе есть цех, где автомат заливает густой суп в красочные тубы. Рецепт блюд в тубах точной такой же, как был в 60-х. Именно такой борщ и кашу ели на орбите Алексей Леонов и Герман Титов. Но сейчас это уже не для космонавтов, а для всех желающих. Еда в тубах продается как сувениры. «Эти блюда приготовлены с соблюдением всех технологий, — объясняют на заводе.— Если космические туристы
Самое легендарное блюдо в космосе — творог с орехами.
Российский
Набор блюд для космических экспедиций заказывает Роскосмос, но и космонавты сами могут выбрать, что им нравится. Но целиком свое меню, они, конечно, составлять не могут. Тут главное — сбалансированный рацион, а не личные пристрастия.
Все блюда, перед тем как отправиться в космос, дегустируются. Представители института, завода, Роскосмоса,
— На орбите вкус ощущается иначе, чем на Земле, — рассказывает Добровольский.— Бывает так, что на Земле попробовал — понравилось, а там кажется слишком соленое или горькое, и космонавт хочет заменить блюдо. Тогда мы быстренько готовим другой продукт и отправляем с очередным кораблем. Один космонавт сообщил нам, что в наборе «чай с сахаром» он сахар не ощущает. Ну, мы ему отправили следующим кораблем чай без сахара. Раз не ощущает, зачем ему организм накачивать простыми углеводами.
Последние новинки космического питания: сублимированные омлеты — классический, с грибами и с перцем, а также два новых супа — борщ с копченостями и
Наталия Нехлебова