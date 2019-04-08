Актриса из «Игры престолов» забыла концовку сериала
Исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк не смогла вспомнить, чем закончится сериал.
Исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк не смогла вспомнить, чем закончится сериал.
В эфире телешоу Saturday Night Live, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, актеру стали задавать вопросы о том, кто же занял Железный трон в завершении сериала.
Среди зрителей оказалась и Кларк, которая задала тот же вопрос. На ответ Харингтона, что она сама снималась в сериале, актриса заверила, что все равно забыла концовку.
«Слушай, я забыла. Это было так давно. Тем более, большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке», — сказала Кларк.
Старт финального, восьмого сезона «Игры престолов» в России намечен на 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.