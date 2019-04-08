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02:29 (мск), источник: Известия

Актриса из «Игры престолов» забыла концовку сериала

Исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк не смогла вспомнить, чем закончится сериал.

Источник: AFP 2019

В эфире телешоу Saturday Night Live, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, актеру стали задавать вопросы о том, кто же занял Железный трон в завершении сериала.

Среди зрителей оказалась и Кларк, которая задала тот же вопрос. На ответ Харингтона, что она сама снималась в сериале, актриса заверила, что все равно забыла концовку.

«Слушай, я забыла. Это было так давно. Тем более, большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке», — сказала Кларк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старт финального, восьмого сезона «Игры престолов» в России намечен на 15 апреля. В сезоне будет шесть эпизодов, последние четыре будут длиннее предыдущих на 20 минут.

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