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06:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.

Источник: РИА "Новости"

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — сказал он. По словам телеведущего, только когда народ поверит, его может объединить что-то одно.

Познер уверен, что «это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим».

«Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты», — объяснил он. При этом телеведущий считает, что на основе православия национальную идею создать не удастся.

По его словам, у Франции и Англии тоже нет национальной идеи, она есть «в какой-то степени» в США.

Телеведущий отметил, что в СССР целью было «построить социализм, а потом коммунизм», но люди со временем в ней разочаровались.

В феврале 2016 года Владимир Путин объявлял патриотизм национальной идеей страны. По его словам, эта идея не должна быть связана с деятельностью какой-то политической партии.

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